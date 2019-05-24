İzmir'de bin 500 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
|24 Mayıs 2019 21:04
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice el yazması kitap ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gaziemir'de tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Gazi Mahallesi'nde, C.E'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 10,5 x 8,5 santimetre ebatlarında, ön kapağında haç, arka kapağında altı köşeli yıldız bulunan, sayfalarının kenarlarına altın varak işlenmiş ve iç sayfalarında da değişik figürlerin yer aldığı 17 deri sayfalık İbranice el yazması kitap ele geçirdi.
Uzmanların incelediği kitabın bin 500 yıllık dini içerikli orijinal bir eser olduğu, Sefarad Yahudilerinden daha eski dönemlerde kullanılan İbranice el yazısı ile yazıldığı, bu özelliğiyle dönemin nadir örneklerinden biri olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından "tarihi eser kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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