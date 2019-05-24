TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e gidiyor
|24 Mayıs 2019 21:45
|Yazdır
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle 25-27 Mayıs'ta Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e ziyarette bulunacak.
TBMM Başkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te, Meclis Başkan Yardımcısı Vesel Memedi tarafından karşılanacak olan Şentop, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından da kabul edilecek.
Şentop, Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret ederek, buradaki iftar davetine katılacak.
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, pazar günü ise Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da olacak.
Burada Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile görüşecek Şentop ve beraberindekiler, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı merhum Alija İzetbegoviç'in kabrini de ziyaret edecek. Heyet, iftarı ise Livno kentinde yapacak.
Şentop'un iki gün sürecek Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ziyaretine, Türkiye-Kuzey Makedonya, Türkiye-Bosna Hersek Parlamenterler Dostluk Grubu'ndan milletvekilleri de eşlik edecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD'deki FETÖ okulları yöneticisi maaşı, NASA astronotlarından yüksek
24 Mayıs 2019 22:38
|Erdoğan: UBER konusu bizde bitmiştir
24 Mayıs 2019 22:14
|'OSB'ler aynı zamanda birer lojistik merkezidir'
24 Mayıs 2019 20:56
|Bakan Dönmez, kömürden akaryakıt üreten tesisi ziyaret etti
24 Mayıs 2019 20:37
|'Yeni alım, sağlık çalışanlarına nefes aldıracak'
24 Mayıs 2019 19:42
|İmamoğlu: Keyfi olarak İstanbulluların paraları çarçur ediliyor
24 Mayıs 2019 18:39
|Belediye Başkanı: Personel maaşlarını ödeyemiyoruz
24 Mayıs 2019 17:45
|Akar'ın CHP'li Özel'e açtığı tazminat davası görülmeye başlandı
24 Mayıs 2019 17:31
|Kılıçdaroğlu: YSK kararıyla kendini yok saymıştır
24 Mayıs 2019 16:59
|Yıldırım'dan, İmamoğlu ile televizyona çıkma sorusuna yanıt
24 Mayıs 2019 16:45