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Erdoğan: UBER konusu bizde bitmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da esnaflarla yaptığı iftarın ardından "Dünya UBER taksiciler kuruluşunun başındaki şahsa ben randevu vermedim. Hala da vermedim. Vermeyince bunlar ne yaptılar burada ne varsa götürdüler. Ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız. UBER konusu Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bizde bitmiştir" dedi.
 24 Mayıs 2019 22:14
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Erdoğan: UBER konusu bizde bitmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da esnaflarla yaptığı iftarın ardından "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse bu ay sonunda biten bu uygulamanın süresini uzatabiliriz" dedi.

- İstanbul halkına hizmet için tezgahının, direksiyonunun, ekmek teknesinin başında ter döken tüm esnaf sanatkar kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Evlatlarına bırakacağı en büyük mirası helalinden para kazanmak olarak gören tüm kardeşlerimize Allah kolaylık versin, bereket versin diyorum.

- Birkaç çürük elmanın, birkaç kendini bilmezin bu nezih ailenin adını lekelemesine izin vermeden sizleri hak ettiğiniz konuma getirmek için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

- İstanbul'a yaptığımız yatırımların, getirdiğimiz hizmetlerin pek çoğunun ilhamını yine sizlerden aldık.

- Hamdolsun el birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz.

- Aramıza kimsenin girmesine gelin izin vermeyelim. Ne yapılacaksa birlikte yapalım.

- 15 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul ve 82 milyonu aşkın Türkiye nüfusu için ne yapılacaksa birlikte yapalım.

- Günümüz şartlarına uygun yeni bir esnaf ve sanatkarlar kanununu biz çıkardık. Sıkıntıya düşen kardeşlerimizin borçlarını defalarca yapılandırarak işlerini sürdürmelerini sağladık. Sigorta primlerinde indirim yaptık. İstihdam desteğiyle, düşük faizli kredi desteğiyle sizlerin hep yanında olduk.

- Ticareti olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse bu ay sonunda biten bu uygulamanın süresini uzatabiliriz.

- Taksiler konusunda hala şikayetler geliyor. Milli bir yazılım olan itaksi uygulaması şehir içi ulaşımda önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.

- Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yok dedim. UBER olayının korsan taksicilikten bir farkı yok.

- Dünya UBER taksiciler kuruluşunun başındaki şahsa ben randevu vermedim. Hala da vermedim. Vermeyince bunlar ne yaptılar burada ne varsa götürdüler. Ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız. UBER konusu Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bizde bitmiştir.

- İstanbul Taksiciler Odası ile havalimanında bir araya geldim. Kendilerine de bunları söyledim, taksilerimizi icabında yenileceğiz. Taksicilerimizde taksi içerisinde sigara içmeyecek, içirtmeyecek.

- İstanbul'a yönelik belki modellerde bile değişime gidilebilir. Dünyanın bazı ülkelerinde bunlar farklılık arz ediyor. Bu adımı atarız.

- Milletle inatlaşılmaz, millete tabi olunur. Millete hizmet edilir.

- YSK yapılan itirazları değerlendirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili yenileme kararı verdi. Önceki gün gerekçeler yayınlandı. 754 sandık kurulunun başkanları kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada çalma burada.

- Bu sandıklarda oy kullanan kişi sayısı 212 binin üzerindedir. Tekrar tümünü sayalım dedik, neden yaklaşmadınız?

- 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamadı. 2 aday arasındaki oy farkı 13 bin 729'dur.

- Böyle bir durumda seçimin yenilenmesi kararı verilmesinden daha tabii ne olabilir.

- YSK'ya ve AK Parti'ye saldıranlarının hiçbirinin şaibeli hale gelmesine yol açanlara tek kelime ettiklerini duymadık. YSK mazbatayı bir adaydan alıp ötekini vermemiş, çözümün tekrar sandıkta aranmasına hükmetmiştir. 31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla kesinlemiş vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine karşı çıkılmasını manidar görüyoruz.

- Milletimizin hakkını ve hukukunu savunacağız.

- Bizim için en büyük hakem daima milletimiz olmuştur.

Anadolu Ajansı
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