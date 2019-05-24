Batman'da iftar saatinde markete EYP atıldı
Batman'da iftar vaktinde bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.
|24 Mayıs 2019 22:30
|Yazdır
Batman'da iftar vaktinde bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.
Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir markete atılan 2 adet EYP büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Marketin ön tarafında isabet eden patlayıcı maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri markete EYP atan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tatvan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
24 Mayıs 2019 22:35
|Eski kursiyer pilot teğmen: Üstlerim tarafından kandırıldım
24 Mayıs 2019 19:28
|Sözde yurtta sulh konseyi üyeleri davayı uzatmaya çalışıyor
24 Mayıs 2019 19:06
|Kastamonu'daki FETÖ davalarında 1 sanığa ceza
24 Mayıs 2019 18:37
|Adana'daki terör örgütü PKK davasında 2 sanığa ceza
24 Mayıs 2019 18:21
|Sahte kimlikli FETÖ'cü öğretmenlere 8 tutuklama
24 Mayıs 2019 17:43
|Irak'ın kuzeyine hava harekatında PKK hedefleri imha edildi
24 Mayıs 2019 17:26
|Nevşehir'de FETÖ'dan 18 kişiye adli işlem yapıldı
24 Mayıs 2019 17:16
|FETÖ'cülerin cezaları onandı beraatleri bozuldu
24 Mayıs 2019 16:23
|Cihaner'i gözaltına aldıran FETÖ savcısına 11 yıl hapis
24 Mayıs 2019 16:09