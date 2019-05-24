Tatvan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.
|24 Mayıs 2019 22:35
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