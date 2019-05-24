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Milli Savunma Bakanlığından 'Anadolu Ankası' tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı, ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
 24 Mayıs 2019 22:58
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Milli Savunma Bakanlığından 'Anadolu Ankası' tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı, ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da 13-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın da katılımı ile başarıyla icra edilen uluslararası ANADOLU ANKASI-2019 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
İhlas Haber Ajansı
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