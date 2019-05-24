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HDP'li eski vekilinin kardeşi tutuklandı

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına kırsala katılacak şahısların aktarımı ile ilgili faaliyette bulundukları, kurye ve işbirlikçi olarak çalıştıkları, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 24 Mayıs 2019 23:13
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HDP'li eski vekilinin kardeşi tutuklandı

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına kırsala katılacak şahısların aktarımı ile ilgili faaliyette bulundukları, kurye ve işbirlikçi olarak çalıştıkları, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki gençleri kandırarak örgüte katılımlarını sağlayan PKK/KCK bünyesindeki organizasyonun üyelerine yönelik Cizre Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesince, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına kırsala katılacak şahısların aktarımı ile alakalı faaliyette bulunduğu, kurye ve işbirlikçi olarak çalıştığı, yardım ve yataklık ettiği tespit edilerek, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda Veli Encü, Mazlum Güzel, Mehmet Demir, Salih Kerçin ve Şehmuz Kerçin gözaltına alındı.

Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü, Mazlum Güzel, Mehmet Demir ve Şehmuz Kerçin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Salih Kerçin ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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