25 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
|25 Mayıs 2019 00:05
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e gidecek.
(İstanbul/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenecek meydan iftarına katılacak.
(İstanbul/20.24)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek, Trabzonlularla iftarda buluşacak, Karadeniz Trabzon Dernekleri Programı'na katılacak.
(İstanbul/10.00-23.00)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Birlik Vakfı Bursa Şubesi iftarına katılacak.
(Bursa/20.00)
4- İYİ Parti Tüzük Kurultayı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kapalı oturumla yapılacak.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "1915 Çanakkale Köprüsü - Anadolu Yakası Keson İndirme Töreni"ne katılacak.
(Çanakkale/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılacak.
(İstanbul/20.15)
2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci takip ediliyor.
(Ankara)
3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
(İdlib/Halep)
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