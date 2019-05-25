1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

25 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

 25 Mayıs 2019 00:05
Yazdır
25 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e gidecek.

(İstanbul/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenecek meydan iftarına katılacak.

(İstanbul/20.24)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek, Trabzonlularla iftarda buluşacak, Karadeniz Trabzon Dernekleri Programı'na katılacak.

(İstanbul/10.00-23.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Birlik Vakfı Bursa Şubesi iftarına katılacak.

(Bursa/20.00)

4- İYİ Parti Tüzük Kurultayı, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde kapalı oturumla yapılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "1915 Çanakkale Köprüsü - Anadolu Yakası Keson İndirme Töreni"ne katılacak.

(Çanakkale/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılacak.

(İstanbul/20.15)

2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci takip ediliyor.

(Ankara)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yıldırım: 7,5 milyondan fazla oy sayılsaydı sonuç farklı olurdu
25 Mayıs 2019 00:21		 Kurtulmuş: İnşallah 23 Haziran'ı bir şenlik havasında kutlayacağız
24 Mayıs 2019 23:47
Özhaseki: PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın para verenleri aynı
24 Mayıs 2019 23:01		 Milli Savunma Bakanlığından 'Anadolu Ankası' tatbikatı
24 Mayıs 2019 22:58
ABD'deki FETÖ okulları yöneticisi maaşı, NASA astronotlarından yüksek
24 Mayıs 2019 22:38		 Erdoğan: UBER konusu bizde bitmiştir
24 Mayıs 2019 22:14
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e gidiyor
24 Mayıs 2019 21:45		 'OSB'ler aynı zamanda birer lojistik merkezidir'
24 Mayıs 2019 20:56
Bakan Dönmez, kömürden akaryakıt üreten tesisi ziyaret etti
24 Mayıs 2019 20:37		 'Yeni alım, sağlık çalışanlarına nefes aldıracak'
24 Mayıs 2019 19:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:22 - TAGEM ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında iş birliği00:21 - Yıldırım: 7,5 milyondan fazla oy sayılsaydı sonuç farklı olurdu00:19 - Tırdaki gübrenin döküldüğü yol kayganlaştı.. Zincirleme kazada 1 kişi öldü00:16 - BORON satışı geçen yıla göre katlanarak arttı00:13 - Şube müdürleri, Bakan Selçuk'tan açıklama bekliyor: Hani oyun sırasında kural değişikliği yapılmayacaktı?00:05 - 25 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - %60'a varan indirim23:47 - Kurtulmuş: İnşallah 23 Haziran'ı bir şenlik havasında kutlayacağız23:13 - HDP'li eski vekilinin kardeşi tutuklandı23:01 - Özhaseki: PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın para verenleri aynı
22:58 - Milli Savunma Bakanlığından 'Anadolu Ankası' tatbikatı22:56 - Hatay'da 8 bin Suriyeli iftar sofrasında buluştu22:54 - Yola dökülen gübre faciaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı22:38 - ABD'deki FETÖ okulları yöneticisi maaşı, NASA astronotlarından yüksek22:35 - Tatvan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi22:33 - Bakan Dönmez: Maden sahası ihale sayısında hedef 2 bin22:30 - Batman'da iftar saatinde markete EYP atıldı22:14 - Erdoğan: UBER konusu bizde bitmiştir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şube müdürleri, Bakan Selçuk'tan açıklama bekliyor: Hani oyun sırasında kural değişikliği yapılmayacaktı?
%60'a varan indirim
BORON satışı geçen yıla göre katlanarak arttı
25 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Yola dökülen gübre zincirleme kazaya neden oldu...
Yıldırım: 7,5 milyondan fazla oy sayılsaydı sonuç farklı olurdu
TAGEM ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında iş birliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bakarız 5
Ayrılık şarkıları 3
tsk'ya er olarak giren generalliğe kadar yükselebilecek 2
giresunspor 2
kendi imzaladığı kağıda karşı çıkan akp'li kafası 1
düşlerde sevdim seni 1
hasan şaş'ın her yere saldırması 2
jailson marques siqueira 1
Hipotalamus 2
En sık söylenen yalanlar 4
SON İLANLAR
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güneyyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Büyükorhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Boğaçay Kırkgöz Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam