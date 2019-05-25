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AÖF sorularını değerlendiriyoruz

AÖF sorularını memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
 25 Mayıs 2019 14:32
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AÖF sorularını değerlendiriyoruz

Açıköğretim sınavı, Cumartesi günü yapılan oturumu sona erdi. Pazar günü yapılacak olan ikinci oturumla devam edecek.

Sınavlar Türkiye ve K.K.T.C. Lefkoşa'da aynı saatlerde sabah 9.30'da, öğlenden sonra 13.00'da yapılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılıyor.

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Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır.

Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği "Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi"nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.
Memurlar.Net
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