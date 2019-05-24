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Kurtulmuş: İnşallah 23 Haziran'ı bir şenlik havasında kutlayacağız

İnşallah 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinin telafisinin yapılabileceği bir seçime gidiyoruz. Bu seçimin de birileri tarafından 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmesini sağlayacak bir manivela aracı haline getirilmesi ihtimalini görüyoruz
 24 Mayıs 2019 23:47
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Kurtulmuş: İnşallah 23 Haziran'ı bir şenlik havasında kutlayacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametinde yolumuza devam edeceğiz. Biz zafer budalası değiliz. Zafer Allah'ın elindedir ancak biz yine şunu biliriz ki, insanoğlu için çalışıp çabaladığının karşılığı vardır. Onun için diyoruz ki, gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz. İnşallah 23 Haziran'ı bir şenlik havasında kutlayacağız." dedi.

Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneği tarafından Esenler Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen "Kadim Dostlar" iftar programında, Türkiye'de 150-200 yıldır verilen siyasi mücadelenin Adnan Menderes ve Necmettin Erbakan'la gelişerek, bugün fevkalade ciddi bir mesafe kat ettiğini ancak henüz tam manasıyla sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Ekonomik, siyasi, uluslararası ilişkiler bakımından Türkiye'nin daha güçlü, kuvvetli olması, ileriye gitmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, dünyada büyük bir çekişmenin ve çatışmanın tam orta noktası, eski kadim tarihçilerin "bereketli hilalin tacı" dedikleri Filistin toprakları, Orta Doğu coğrafyası, Mezopotamya, Anadolu kıtası, Suudi Arabistan, Yemen, Körfez, Sina çölleri ve Doğu Akdeniz'i içine alan bu merkezde, yeni bir küresel mücadele verildiğini anlattı.

Üçüncü dünya savaşının ekonomik olarak başladığı bir dönemde geçildiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bütün bu savaşların, kargaşaların, mücadelenin merkez üssü Türkiye'nin merkezinde olduğu Orta Doğu coğrafyası. Bu coğrafyada ayakta durabilmek, güçlü olabilmek, oynanan oyunları değiştirebilme kabiliyetine sahip olacak bir Türkiye dünyanın geleceğini de belirleyecektir. Sadece bugünün sorunlarından bir kaç tanesini düşünün. YPG, PYD, DEAŞ neden buradalar? Bunları buraya kim getirdi, kim besliyor, niçin kullanıyor? Niçin İslam ülkeleri kendi arasındaki siyasi kararsızlıklarını belirleyeceklerini istifade eden İsrail akıbetiyle Amerika Birleşik Devletleri 'yüz yılın planı' dedikleri yeni bir plana hazırlanıyor? Niçin S400 krizi üzerinden Amerika ile Türkiye arasında derin bir kriz oluşturulmaya çalışılıyor? Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman cevap çok basit. Dünyayı yeniden dizayn etme süreçlerinde Müslüman milletlerin söz sahibi olmamasını sağlamak istiyorlar. Bunun için bölmek, parçalamak, iradesiz hale getirmek, klasik emperyalist oyunun yeni versiyonlarını gündeme getirmek istiyorlar. İşte buna karşı çıkabilecek tek ülke Türkiye'dir."

- "Türkiye kökleri üzerinden yeniden ayağa kalkıyor"

Türkiye'nin yerli milli savunma sanayisinde yüzde 65'ler seviyesine geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, "İnşallah böyle devam etsin. Yakın bir süre sonra Türkiye kendi savunma sistemini kuracak, onlara da hiçbir şekilde muhtaç olmayacak." dedi.

Türkiye'de 200 senedir peşinden koştukları hangi yerli ve milli hayaller varsa, onların gerçekleşmesi için gayret sarf ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, "İster siyasette, ister eğitimde, ister sanatta, ister kültürde hepimiz aynı yere doğru gidiyoruz. Bu ülke kökleri üzerinden yeniden ayağa kalkıyor. İşte birileri de bunu hazmedemiyor. S400 tartışmasının arkasındaki esas mesele, Türkiye'nin kendi savunma sistemini kurabilecek bir güce ulaşmasının ortaya çıkarmış olduğu korkudur, endişedir. Bir ve beraber olursak, tek yürek halinde olursak, ortak ideallerimizi gerçekleştirmek için dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olursak, Türkiye çok daha ileri gidecektir." değerlendirmesini yaptı.

- "İstanbul seçimlerinin telafisinin yapılabileceği bir seçime gidiyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yerel seçim olmasına rağmen, 31 Mart kampanyası da bir yerel seçim olmanın çok ötesine çıkarıldı, sanki bir genel seçim gibi. Maalesef AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi çizgisinin dışındaki neredeyse hemen herkes yan yana geldi. FETÖ'nün ve PKK'nın açık desteğini gördük. Bir sürü birbirine benzemeyen siyasi partilerin birbirlerine destek verdiğini gördük. Tek amaçları AK Parti'yi geriletmek, Türkiye'nin milli siyaset anlayışının güçlü olmasının önüne geçmek ve 'Yeniden büyük Türkiye' idealinden uzaklaşmasını sağlamaktır. Maalesef seçimlerde birtakım haksızlıklar, yanlışlıklar, yolsuzluklar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu 2 temel nedenden dolayı, sandık kurullarının gayri kanuni olarak oluşturulması, ikincisi de sandıklardan ve birleştirme tutanaklarından başlamak üzere yapılan haksızlıklar, yolsuzluklar dolayısıyla seçimi yenileme kararı aldı. İnşallah 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinin telafisinin yapılabileceği bir seçime gidiyoruz. Bu seçimin de birileri tarafından 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmesini sağlayacak bir manivela aracı haline getirilmesi ihtimalini görüyoruz. Geçen seçimdeki ittifakın bu seçimde de İstanbul'da belediye başkan adayımızın karşısında yine oluştuğunu görüyoruz. Şu an Avrupa'da devam eden seçimler var. Avrupa gazetelerine şöyle bir bakın. Avrupa gazetelerinin bir kısmı oradaki seçimlerle değil de İstanbul'daki büyükşehir yenileme seçimleriyle ilgileniyor. Neden? İstanbul'daki seçimlerin iptaliyle ilgili olarak okyanus aşırı ülkelerden resmi açıklamalar dahil olmak üzere açıklamaların geldiğini biliyoruz."

- "Büyük Türkiye istikametinde yolumuza devam edeceğiz"

Oyların yeniden sayılması ve seçimlerin yeniden yapılmasının da demokrasinin bir gereği olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İstanbul'da da Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla seçimler yenileniyor. Bizim dostlarımızdan ricamız şudur; belediye başkanına, milletvekiline kızmış olabiliriz. Bunların hesabının görüleceği yer bu sandık değildir. Öncelikli olarak İstanbul'da bir şekilde AK Parti'ye küskünlüğümü, kızgınlığımı, kırgınlığımı göstereyim diyen arkadaşların, bu düşüncelerini telafi etmesini sağlamamız lazım. Belki bu gerekçelerle seçim sandığına gitmeyen arkadaşlarımızı da uyarılarak sandığa götürülmesi hepimizin için bir vecibedir. Herkese bu seçimin çok önemli olduğunu, hayati bir seçim olduğunu ve Türkiye'nin sadece büyükşehir belediye başkanı seçimi değil, aynı zamanda birileri tarafından Türkiye'nin istikametini belirleyecek bir seçim haline getirildiğini anlatacağız. Yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametinde yolumuza devam edeceğiz. Biz zafer budalası değiliz. Zafer Allah'ın elindedir ancak biz yine şunu biliriz ki, insanoğlu için çalışıp çabaladığının karşılığı vardır. Onun için diyoruz ki, gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz. İnşallah 23 Haziran'ı bir şenlik havasında kutlayacağız."

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İstanbul Dostluk Derneği Genel Başkanı Fazlı Kılıç'ın da katıldığı program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı
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