Şube müdürleri, Bakan Selçuk'tan açıklama bekliyor: Hani oyun sırasında kural değişikliği yapılmayacaktı?

Şube müdürlüğü bölgeye bağlı yer değiştirmelerinin 2018'den sonra 2019'da da ertelenmesi süresi dolup yer değiştirmek isteyenlerde hüsrana yol açtı.

Bakan Selçuk göreve başladığı günden beri önceden konulan kurallar değişmeyecek kimse sürprizle karşılaşmayacak cümlelerini kurmaktadır.

Bu konuda bize gelen onlarca mesajdan birini paylaşalım.

Maksut BALMUK

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği; 31 mayısitibari ile Bölge Hizmetini tamamlamış olan Kadrolu şube müdürleri, Bölge Hizmetine bağlı yer değişmeye tabi iken Milli Eigitim Bakanlığı 2018 ve 2019 yıllarında iki defa üst üste gerekçe göstermeden ertelemiştir. Bu ertelem neticesinde dezavantajlı olan 4. ve 5. Hizmet bölgesinde çalışıp hizmetini tamamlayan şube müdürleri üst bölge olan 2. ve 3. Hizmet bölgelerine tayin istemeleri engellenmektedir. Bu engelleme neticesinde mevcut yönetmeliğin uygulanmaması hem huzursuzluğa hem belirsizliğe hemde hukuksuzluğa bu bölgedeki çalışan kişilerin mağduriyet yaşamasına yol açmıştır. Halbuki geçerli olan yönetmelik uygulanmış olsa hiç-bir mağduriyet yaşanmayacak bütün bu olumsuzluklar ortadan kalkacaktır. Dolayısı ile mevcut olan yönetmeliğin 2 yıldır tam manası ile uygulanmaması mağdur olan şube müdürlerinde olumsuz algılara çalışma huzuruna ve hukuka olan güvene zarar vermektedir.

Bu vesile ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilerinden geçerli olan yönetmeliğin uygulanması çalışma huzur ve idareye güven acısından önem arz etmektedir. Bu yanlışın düzeltilmesi tüm çalışanların beklentilerinin haklı olarak karşılanması talep edilmektedir. Oysa ki göreve geldiği günden beri Milli Eğitim Bakanlığında yöntem, söylem ve tarzı ile taraflı tarafsız her kesimin takdirini toplayan, Kendi dönemi boyunca "Oyun oynarken kural değişikliğine gitmeyeceğim" ifadesi ile yönettiği Bakanlığın bütün paydaşlarına güven ve huzur ortamı sunacağını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK'un bu konuda ne düşündüğü eğitim yöneticileri tarafından merak edilmektedir. Kaldı ki kuralları en baştan koyulmuş bir yönetmelik gene aynı kurum tarafından adaletsizce deliniyorsa ve bunda mantıklı bir gerekçe ortaya konulmuyorsa tüm kamuoyunun olumlu algısı gene yerini karamsar bir havaya sürükleyeyecek gibi gözüküyor. Bakanlığın bel kemiği Şube Müdürleri en çok ta bu adaletsiz bakış açısından rahatsız durumda ve Sayın Ziya SELÇUK'un bu konuda biran önce adım atmasını gerçekten geçerli gerekçe varsa açıklama yapmasını beklemekteler.