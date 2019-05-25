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BORON satışı geçen yıla göre katlanarak arttı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer: Geçen yıl 7 bin 700 ton ETİ Matik satılmıştı. Bu yıl bugüne kadar 16 bin 500 ton yeni ürünümüz BORON satışı oldu. Geçen yılın neredeyse 2,5 katı satış oldu. İnşallah sizlerin desteğiyle bu rakamlar artacak diye düşünüyorum
 25 Mayıs 2019 00:16
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BORON satışı geçen yıla göre katlanarak arttı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, geçen yıl 7 bin 700 ton ETİ Matik satıldığını belirterek, "Bu yıl bugüne kadar 16 bin 500 ton yeni ürünümüz BORON satışı oldu. Geçen yılın neredeyse 2,5 katı satış oldu. İnşallah sizlerin desteğiyle bu rakamlar artacak diye düşünüyorum." dedi.

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde, çalışan ve emekli personele yönelik iftar programı düzenlendi.

İftara katılan Keleşer, burada yaptığı konuşmada, çalışanların aileleriyle beraber nice ramazanlara ve bayramlara ulaşmalarını diledi.

Eti Maden İşletmelerinin ürettiği yerli ve milli temizlik ürünü BORON'un 25 Ocak'ta piyasaya çıktığını hatırlatan Keleşer, şunları kaydetti:

"BORON'a olan Türk halkının desteği yoğun ama ilk önce ETİ Maden ailesinin, çalışanlarının BORON'a destek vermesi lazım. Nasip olursa ekimde çamaşırlar için bunun renkli, beyazı ve sıvısını çıkartacağız. Bizim BORON'unumuz kokmaz. Astımlılarla alerjisi olanlar çok memnun. Geçen yıl 7 bin 700 ton ETİ Matik satılmıştı. Bu yıl bugüne kadar 16 bin 500 ton BORON satışı oldu. Geçen yılın neredeyse 2,5 katı satış oldu. İnşallah sizlerin desteği ile bu rakamlar artacak diye düşünüyorum."

İftar programında proje ve yatırımlarla ilgili konuşmak istemediğini dile getiren Keleşer, Bandırma'ya yakın zamanda çok güzel yatırımların geleceğini sözlerine ekledi.

İftara, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Genel Müdür yardımcıları Özgür Saç ve Dr. Tabip Gülbay, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Münir Yahşi ile memurlar, işçiler ve emekli personel aileleriyle katıldı.
Anadolu Ajansı
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