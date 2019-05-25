TAGEM ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında iş birliği
|25 Mayıs 2019 00:22
|Yazdır
-
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TAGEM Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında doktora eğitimi seviyesinde iş birliği yapılacağı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amerika'da bulunan programı çerçevesinde Florida Uluslararası Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında, Pakdemirli başkanlığındaki Türk heyeti ile Fakülte ve Global İlişkilerden Sorumlu Yardımcı Dekanı Dr. Meredith Newman'ın başkanlığındaki heyet üniversite kampüsünde bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda üniversitenin, özellikle tarım ve tarım teknolojileri konularındaki çalışmaları hakkında bilgi alınarak, ikili iş birliği yapılabilecek konular hakkında istişarede bulunuldu.
Toplantının ardından Miami Gardens Mescit'te cuma namazını kılan Pakdemirli, Müslüman toplumu selamlayarak Ramazanlarını kutladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Antarktika'dan getirilen bitki türleri koruma altına alındı
24 Mayıs 2019 12:02
|YÖK'ten, Tasarım alanında doktora yapanlar için karar
24 Mayıs 2019 11:53
|100-2000 bursiyerlerinin diplomaları hakkında YÖK'ten açıklama
24 Mayıs 2019 11:41
|Yerli program 'intihal.net' akademisyenlere açıldı
24 Mayıs 2019 11:32
|Üniversitelerde yaz okulu ücretleri belirlendi
22 Mayıs 2019 11:53
|Tezli yüksek lisans öğrenciliği süresinde sorun var
21 Mayıs 2019 15:24
|YÖK Başkanı Saraç'tan THE sıralamasına giren üniversitelere tebrik
17 Mayıs 2019 11:29
|Üniversitelerin son beş yıllık Tübitak proje desteği karnesi
17 Mayıs 2019 11:03
|Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite
16 Mayıs 2019 09:12
|Rektör, veteriner olduğu için mi, o ilan yayımlandı?
15 Mayıs 2019 15:40