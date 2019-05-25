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Meteoroloji saat vererek yeni uyarı yayınladı

Yurt genelinde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Dün sabah İstanbul'da yaşanan gök gürültülü sağanak yağış bugün özellikle Samsun, Sinop, Ankara ve Çorum'da etkisini gösterecek.
 25 Mayıs 2019 05:01
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Meteoroloji saat vererek yeni uyarı yayınladı

Meteoroloji 25 Mayıs 2019 cumartesi günü hava durumu verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah 06:00'ya kadar devam edecek. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

SİNOP, SAMSUN VE ÇORUM

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03:25-09:00 saatleri arasında Samsun, Sinop ve Çorum'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı ile birlikte yağış anında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da da bugün hava sağanak yağışlı olacak. Öğlene kadar etkili olacak olan sağanak yağış daha sonra şehri terk edecek.
Anadolu Ajansı
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