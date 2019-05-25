Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Yozgat, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80 yer yer 80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.