İstanbul'da AÖF sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde saat 16.00'a kadar AÖF giriş belgesini gösteren yolculara ücretsiz hizmet verileceğini duyurdu
|25 Mayıs 2019 07:33
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