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İstanbul'da AÖF sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde saat 16.00'a kadar AÖF giriş belgesini gösteren yolculara ücretsiz hizmet verileceğini duyurdu
 25 Mayıs 2019 07:33
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İstanbul'da AÖF sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "İETT, Şehir Hatları ve Metro İstanbul 25-26 Mayıs tarihlerinde saat 16.00'a kadar AÖF sınav giriş belgesini gösteren yolculara ücretsiz hizmet verecek." ifadelerine yer verildi.

Memurlar.Net
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