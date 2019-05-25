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Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi?ne taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından, Sıhhiye?de bulunan tarihi binasındaki hizmetine son verdi
 25 Mayıs 2019 07:50
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Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı

Başkent'in en eski sağlık kuruluşu olan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nin üç ay önce başlayan Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınma süreci tamamlandı. 27 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni yerinde hizmet vermesi planlanan hastanenin acil servisi hasta girişine kapatıldı.

Taşınma işlemiyle ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastanenin bazı bölümlerinin 7 Şubat 2019?dan itibaren Bilkent'teki Şehir Hastanesi'ne taşındığı belirtildi. Hastanenin kalan bölümlerinin de 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde taşınmasının planlandığının aktarıldığı açıklamada, 26 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hasta kabulü ve hizmet sunumunun sona ereceği kaydedildi.

DHA
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