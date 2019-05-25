Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Avcılar'da servis minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı
Avcılar'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı
|25 Mayıs 2019 07:55
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Avcılar Gaffar Okkan Caddesi üzerinde, Başakşehir istikametinde seyreden sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 YT 2113 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen sürücüsü tespit edilemeyen 34 AF 9320 servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçtaki toplam 12 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dolandırıcılıkta yeni yöntem; önce EFT yap, ardından iptal et
25 Mayıs 2019 09:57
|Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kazaya dair önemli iddia
24 Mayıs 2019 20:29
|TEM'de kaza oldu, 15 kilometre kuyruk oluştu
24 Mayıs 2019 20:05
|Yayalara çarpan kamyonet iş yerine girdi
24 Mayıs 2019 19:47
|Kaçak yakıt operasyonunda öğretim görevlisine gözaltı
24 Mayıs 2019 19:36
|Vize dolandırıcılarının gözaltı süresi uzatıldı
24 Mayıs 2019 19:35
|Muğla'da öğrenci servisi refüje çarptı: 7 yaralı
24 Mayıs 2019 19:21
|Cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptı
24 Mayıs 2019 18:02
|Gaziantep'te tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
24 Mayıs 2019 17:13
|Tüfekle selfie yaparken kendini vurdu
24 Mayıs 2019 16:35