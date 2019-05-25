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Avcılar'da servis minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı

Avcılar'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı
 25 Mayıs 2019 07:55
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Avcılar'da servis minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı

Alınan bilgiye göre, Avcılar Gaffar Okkan Caddesi üzerinde, Başakşehir istikametinde seyreden sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 YT 2113 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen sürücüsü tespit edilemeyen 34 AF 9320 servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçtaki toplam 12 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Anadolu Ajansı
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