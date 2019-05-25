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İkinci yarı için tüm göstergelerde olumlu gelişme var

Ekonomideki gelişmeleri altı ay önceden öngörebilen alacak sigortası sektörü yılın ikinci yarısından umutlu. Coface'ın Bölge CFO'su Emre Özer, "Türkiye ekonomisi yılın ikinci yarısında bir hamle yapacak. 2-3 yıl da yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi
 25 Mayıs 2019 08:20
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İkinci yarı için tüm göstergelerde olumlu gelişme var

Başta bankacılık olmak üzere birçok sektör yılın ikinci yarısında ekonomide canlanma bekliyor. Önceki gün İVME Finansman Paketi sunumlarında kamu bankalarının genel müdürleri de nakit akışını düzenlemeye yönelik alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar vermeye başladığını dile getirdi. Bankacılar yılın ikinci yarısında özel sektörün bir yükseliş trendine gireceği görüşünde.

Ekonomideki gelişmeleri ve canlanmayı en iyi öngören sektörlerden biri de alacak sigortası. İş gerçekleşmeden altı ay önce poliçeyi hazırlayan Coface'ın Akdeniz ve Afrika Bölgesi CFO'su Emre Özer, "Bizim sektör olarak 1.000-1.100 arasında poliçemiz var. Sektör-sektör, şehir-şehir firmaların ne durumda olduğunu görüyoruz. Şirketlerin faturası ödenince de ödenmeyince de biz görebiliyoruz. İç pazarın tekrar büyüme yönünde gittiğini görüyoruz. Türkiye ekonomisi bir hamle yapacak. 2-3 yıl boyunca da bu yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. Bütün gelişmekte olan ülkelerde de böyle bir trend var" dedi.

İŞİN YARISI İHRACATTAN

İç pazar kadar ihracatın iyi gitmesinin de alacak sigortasını olumlu yönde etkilediğini aktaran Özer, "Bizim büyümemiz yüzde 51 şu anda. Yabancı para gelirimiz olduğu için bir miktar kur etkisi de var ama yüzde 10'un üzerinde büyüdük. Geçen sene yeni yaptığımız işlere bakınca yüzde 45 civarında ihracattan geldi. Neredeyse yarısı ihracat artık. İhracatta şu ana kadar büyük firmalarla çalıştık ama daha küçük segmente doğru da gidiyoruz" diye konuştu.

DÜZENLEME BİLİNİRLİLİĞİ ARTIRIR

Emre Özer'in Akdeniz ve Afrika Bölgesi'ne atanmasının ardından Türkiye Genel Müdürü olan Ali Gençtürk ise "Türkiye'nin iç pazarı da büyük. 2015'ten sonra büyümemiz biraz yavaşladı ama hala büyüyoruz. KOBİ segmentinde de büyümek istiyoruz" dedi. Gençtürk, KOBİ alacaklarının garanti altına alınması amacıyla geliştirilen Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi'nin alacak sigortasının bilinirliliğini de artıracağını vurguladı.

BARIŞ ERGİN
Sabah
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