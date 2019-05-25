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Vatandaşlar güne yangın paniği ile uyandı

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesinde iki katlı iki binanın çatısı alevler içine kaldı. Panik içinde uyanan vatandaşlar kendileri zor dışarı atarken, yanan çatılar itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
 25 Mayıs 2019 08:19
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Vatandaşlar güne yangın paniği ile uyandı

Yangın, saat 05.15 sularında Gaziosmanpaşa Mahallesi Güldemet Sokaktaki iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alevler içinde kalan çatıyı gören bina sakinleri panik içinde kendilerini dışarı attı. Çaresiz bir şekilde çatının yandığını gören bina sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale ederken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alarak, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Yan binadaki pencereden dışarıyı seyreden vatandaşları polis uyararak, içeri girmesini için uyardı.

Büyüyen alevler yan binanın çatısı ile bitişiğindeki binaya sıçradı. Büyüyen alevleri gören vatandaşlar, çaresiz bir şekilde itfaiyenin yangını söndürmesini istedi. İtfaiye ekipleri kısa süre sonra alevli yanan çatıyı kontrol altına alarak, söndürdü. Yaralının olmadığı yangında çatılarda hasar oluştu.

Yangının sıçradığı binanın çatısında yuvaları bulunan kuşlar ise etkilendiği, birkaç tanesinin telef olduğu bildirildi.

Yangının kesin çıkış nedeni inceleme sonucunda belli olacak.

İhlas Haber Ajansı
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