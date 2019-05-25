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Pazara yaz geldi

Kış döneminde fırsatçıların kar hırsının etkisiyle fırlayan meyve-sebze fiyatları tarla ürünlerinin devreye girmesiyle % 100'e varan oranlarda geriledi. Kış mevsiminin en ünlü ikilisi patates 6 TL'den 3'e, soğan 7 liradan 2 TL'ye düştü
 25 Mayıs 2019 08:35
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Pazara yaz geldi

Yılın ikinci yarısında sebze ve meyvede yaşanan yüksek fiyat artışları yerini bazı ürün gruplarında yüzde 100'e varan fiyat gerilemesine bıraktı. Fırsatçıların kar hırsıyla stoklayıp yüksek fiyata sattığı bazı ürünler yaz sezonuyla birlikte seradan tarlaya geçince ucuzladı.

Yaz mevsimi hasatlarının başlamasıyla pazarda yüzde 50'yi aşan fiyat düşüşleri görülüyor. Üreticide 1 TL'nin altına düşen domates pazarda 3, markette ise 6 liraya satılıyor. Tüketicinin en çok canını yakan soğan ve patateste de durum benzer. Patates 6 TL'den 3 liraya soğansa 7 TL'den 2 liraya kadar düştü.

DÜŞÜŞ TÜKETİCİYİ SEVİNDİRDİ

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, yaz sebzeleri olarak en çok bilinen domates, biber ve patlıcandaki fiyat düşüşlerinin tüketiciyi sevindirdiğini kaydetti. Tarla hasatlarının başlamasıyla birlikte pazardaki arz fazlalığından dolayı fiyatların hızla düşüşe geçtiğini ifade eden Demirtaş, fiyatların ancak ihracatın artması durumunda yükselişe geçebileceğini kaydetti.

EN ÇOK DOMATESIN FİYATI İNDİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar ise, 20 günlük sürede fiyatı en fazla düşen ürünün üreticide domates, markette kuru soğan olduğunu belirtti. "Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 31.91 ile kabak, yüzde 27.48 ile domates, yüzde 23.33 ile sivri biber, yüzde 20.46 ile marul, yüzde 17.63 ile patates, yüzde 5.19 ile salatalık, yüzde 4.15 ile maydanoz izledi" bilgisini paylaşan Bayraktar, üreticide ise en fiyatı en fazla düşen ürünün domates olduğunun altını çizdi.

Bayraktar, "Domatesteki fiyat düşüşünü yüzde 52 ile kuru soğan, yüzde 51.67 ile kabak, yüzde 43.11 ile sivri biber, yüzde 30.43 ile salatalık, yüzde 20.20 ile marul, yüzde 16.67 ile havuç, yüzde 15 ile kuru kayısı, yüzde 12.84 ile yeşil soğan, yüzde 11.43 ile patates izledi" şeklinde konuştu.

REKOLTE İYİ OLACAK

Domates, kabak, sivri biber, salatalık, marul, yeşil soğanda artan hava sıcaklıkları ile birlikte hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatların düştüğünü aktaran Bayraktar, "Kuru soğan ve patateste yazlık ürünlerin hasadının başlaması ile birlikte fiyatlar geriledi. Yeni sezonda rekoltenin iyi olacağına dair izlenimler kuru kayısıda fiyat düşüşünü beraberinde getirdi" diye konuştu.

MEYVEDE GIDIM GIDIM İNDİRİM

Sebzedeki hızlı fiyat düşüşleri meyvede ise daha düşük oranlarda... Hal'de 4 lira olan çileğin fiyatı marketlerde 15.90 TL'den 12.90'a düştü. Yine Hal'de kilosu 4 lira olan eriğin marketlerdeki fiyatı ise 10-12.50 arasında değişiyor. Hal'de 4 lira olan kayısı marketlerde 11.90 TL'den satılırken, Hal'de 1 lira olan karpuz markette kilosu 4.49-6.95 TL arasında satılıyor.

SEZON ÜRÜNLERİ UCUZLUYOR

Sadece hal ve pazarda değil marketlerde de fiyatlar düşmeye başladı.CarrefourSa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, 6 lira olan patatesin 4, 10 lira olan domatesin 5, 5 lira olan salatalığın 3, 5.75 olan soğanın ise 3.25 liraya kadar düştüğünü söyledi. Yaz döneminde özellikle sezon meyve ve sebzelerinin yüzde 50 daha ucuza yeneceğinin altını çizen Kartallıoğlu, tanzim satış hamlesinin çıkış amacının zaten geçici olduğunu, yaz hasatlarının başlamasıyla uygulamanın da sona erdiğini kaydetti.

PINAR ÇELİK
Sabah
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