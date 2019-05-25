Gökçek'ten Yavaş'a:Benden daha pahalıya ihale ettin

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın 'Onların 1 katrilyona yaptıkları ihaleyi biz bu yılın fiyatıyla 188 milyon liraya tamamlamış olduk' açıklamalarına sert tepki göstererek, "Yalan söylüyorsun Mansur Yavaş, ihaleyi bizim dönemimizden pahalıya yaptın" dedi.

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden sert çıktı.

"VAR MI CESARETİN"

Melih Gökçek, Yavaş'tan cevap beklediğini söyleyerek, "Benim zamanımda yapılan ihale seninkinden pahalı ise ben bundan sonra siyaset yapmayayım. Ama senin ihalen benimkinden pahalı ise belediye başkanlığından istifa et. Var mı cesaretin" dedi.

Gökçek, belediyenin hafriyat gelirleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hatırlıyor musun Mansur Yavaş? Belediye Başkanı olunca hafriyattan 5 milyar para kazanacağını söylemiştin Belediyeden resmi olarak hafriyat gelirini sordum. Cevap olarak "Sorunuz ticari sır kapsamındadır. Cevap veremiyoruz" dediler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler. Atmak kolay" dedi.

1️MANSUR YAVAŞ

BUGÜN İSTANBUL'DA YAPTIĞI KONUŞMA DA

BİZİM 1 KATRİLYONA YAPTIĞIMIZ İHALEYİ

188 MİLYONA VERDİKLERİNİ SÖYLEMİŞ.



YALAN SÖYLÜYORSUN MANSUR YAVAŞ.



İHALEYİ BİZİM DÖNEMİMİZDEN PAHALIYA YAPTIN➡️ pic.twitter.com/crS57fOiO9 İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 24 Mayıs 2019

2️SENDEN CEVAP BEKLİYORUM.



BENİM ZAMANIMDA YAPILAN İHALE SENİNKİNDEN PAHALI İSE BEN BUNDAN SONRA SİYASET YAPMAYAYIM.



AMA SENİN İHALEN BENİMKİNDEN PAHALI İSE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ET.



VARMI CESARETİN? pic.twitter.com/Db5jrHhxGR İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 24 Mayıs 2019