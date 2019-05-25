Gökçek'ten Yavaş'a:Benden daha pahalıya ihale ettin
|25 Mayıs 2019 08:49
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Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın 'Onların 1 katrilyona yaptıkları ihaleyi biz bu yılın fiyatıyla 188 milyon liraya tamamlamış olduk' açıklamalarına sert tepki göstererek, "Yalan söylüyorsun Mansur Yavaş, ihaleyi bizim dönemimizden pahalıya yaptın" dedi.
Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden sert çıktı.
"VAR MI CESARETİN"
Melih Gökçek, Yavaş'tan cevap beklediğini söyleyerek, "Benim zamanımda yapılan ihale seninkinden pahalı ise ben bundan sonra siyaset yapmayayım. Ama senin ihalen benimkinden pahalı ise belediye başkanlığından istifa et. Var mı cesaretin" dedi.
Gökçek, belediyenin hafriyat gelirleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hatırlıyor musun Mansur Yavaş? Belediye Başkanı olunca hafriyattan 5 milyar para kazanacağını söylemiştin Belediyeden resmi olarak hafriyat gelirini sordum. Cevap olarak "Sorunuz ticari sır kapsamındadır. Cevap veremiyoruz" dediler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler. Atmak kolay" dedi.
1️MANSUR YAVAŞİbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 24 Mayıs 2019
BUGÜN İSTANBUL'DA YAPTIĞI KONUŞMA DA
BİZİM 1 KATRİLYONA YAPTIĞIMIZ İHALEYİ
188 MİLYONA VERDİKLERİNİ SÖYLEMİŞ.
YALAN SÖYLÜYORSUN MANSUR YAVAŞ.
İHALEYİ BİZİM DÖNEMİMİZDEN PAHALIYA YAPTIN➡️ pic.twitter.com/crS57fOiO9
2️SENDEN CEVAP BEKLİYORUM.İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 24 Mayıs 2019
BENİM ZAMANIMDA YAPILAN İHALE SENİNKİNDEN PAHALI İSE BEN BUNDAN SONRA SİYASET YAPMAYAYIM.
AMA SENİN İHALEN BENİMKİNDEN PAHALI İSE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ET.
VARMI CESARETİN? pic.twitter.com/Db5jrHhxGR
3️HATIRLIYOR MUSUNUZ MANSUR YAVAŞİbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 24 Mayıs 2019
BLD BAŞKANI OLUNCA, HAFRİYATTAN
5 MİLYAR PARA KAZANACAĞINI SÖYLEMİŞTİ.
BELEDİYEDEN RESMİ OLARAK HAFRİYAT GELİRİNİ SORDUM.
CEVAP "SORUNUZ TİCARİ SIR KAPSAMINDADIR. CEVAP VEREMİYORUZ."⤵️
YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR DERLER.
ATMAK KOLAY. pic.twitter.com/I1vV49NNKW
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