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15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti

Amasya'da sabahın erken saatlerinde başlayan dolu yağışı şehri felç etti
 25 Mayıs 2019 09:04
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15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti

Yaklaşık 15 dakika etkili dolu yağışında vatandaşlar arabalarının üstünü örtmeye çalışırken, caddeler ve sokaklar da yağan doludan etkilendi. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.

Aniden başlayan dolu yağışından vatandaşlar olumsuz etkiledi.

İhlas Haber Ajansı
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