15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti
Amasya'da sabahın erken saatlerinde başlayan dolu yağışı şehri felç etti
|25 Mayıs 2019 09:04
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