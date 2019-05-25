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Yalova'da OSB'ler 52 bin kişilik istihdam sağlayacak

Yalova'da Organize Sanayi Bölgeleri Koordinasyon İşbirliği 3'üncü Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, kurulacak OSB'lerin sadece üretim değil aynı zamanda birer lojistik merkezi olacağını söyledi
 25 Mayıs 2019 09:30
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Yalova'da OSB'ler 52 bin kişilik istihdam sağlayacak

Organize Sanayi Bölgeleri Koordinasyon İşbirliği 3. Bilgilendirme Toplantısı için Yalova'da bulunan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Çiftlikköy İlçesi'nde yapılması planlanan Avrasya Giyim İhtisas OSB, Yalova İMES Makine İhtisas OSB, Gemi İhtisas OSB, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB ve Çiçekçilik OSB'lerin kurulacağı alanlarını gezdi.İnşaat çalışmaları başlayan OSB'lerin kurulacağı maketi de inceleyen Bakan Yardımcısı Büyükdede, burada OSB'lerle ilgili brifing aldı.

2023 YILI HEDEFİ 52 BİN 500 İSTİHDAM

Büyükdede, Sanayi bölgelerini gezdikten sonra Bilgilendirme toplantısına katıldı. Burada söz alan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu, OSB'lerin geldiği aşamayla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yalova'da toplam 7 OSB'nin bin 246 hektar alanda kurulum çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakoğlu, Yalova'da Avrasya Giyim İhtisas OSB 234 hektar alanda, Yalova Gemi İhtisas OSB 140 hektarda, Yalova İMES Makine İhtisas OSB 464 hektar alanda, Yalova Çiçekçilik İhtisas OSB 105 hektar alanda, Yalova Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB 155 hektar alanda, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB 35 hektar alanda ve Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas OSB de 113 hektar alanda yapılacak.Bunlardan Avrasya Giyim İhtisas OSB ile Yalova Gemi İhtisas OSB'nin kamulaştırmaları tamamlandı ve mülkiyetlerinin tamamı yatırımcıların elinde. İlimizde kurulacak 7 OSB, 2023 yılına kadar toplam 52 bin 500 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadırö dedi.

BAKANLIK OLARAK YANINIZDAYIZ

Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise OSB'lerin aynı zamanda birer lojistik merkezi olacağını söyledi. Büyükdede, Yeni çalışmamızda aşağı yukarı yüzde 10'unu içinde lojistik merkez yapılabilir hale getirmek istiyoruz. OSB'lerin içinde de gümrüklü lojistiklere ihtiyaç var. Dün lojistik toplantımız vardı. 6 bakan yardımcısı olarak görevdeyiz. Yatırımların hayırlısı olmasını diliyorum. Biz bakanlık olarak daima yanınızdayız. Bu birlikteliği muhafaza edelim. Bu birlikte hayır var. Bizler de sanayicilerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyarızö diye konuştu.

Yapılan toplantıda OSB'lerin yönetim kurullarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkan Vekili Kenan Engin, YTSO Meclis Başkanı Muğlim Bağatar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ile meclis üyeleri de hazır bulundu. Toplantının ardından Vali Erol tarafından Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye plaket takdim edildi.

DHA
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