1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Biriktirdiği kaset koleksiyonuna paha biçemiyor

Siirt kent merkezinde gözlük satıcılığı yapan Yusuf Yaşar, yıllardır sanatçıların kasetlerini toplayıp biriktiriyor. Yaşar, biriktirdiği kasetler için 250-300 bin lira ödemeleri halinde bile bunları kimseye vermeyeceğini söyledi
 25 Mayıs 2019 09:50
Yazdır
Biriktirdiği kaset koleksiyonuna paha biçemiyor

Siirt'te, çocukluk yıllarında beri kaset biriktirdiğini belirten Yusuf Yaşar, bin 200 sanatçının şarkılarının yer aldığı kasetleri biriktirip koleksiyon haline getirdi.

Yaşar, "Ben yıllardan beri, 15-16 yaşından beri kaset topluyorum. İlgim var, elimden geldiğince bütün şarkıcıların kasetlerini koleksiyonuma katmaya çalışıyorum. Yani aklınıza gelebilecek her sanatçının neredeyse kaseti bulunuyor. İbrahim Tatlıses'ten tutun da Müslüm Gürses'e, Berivan Çağlar'dan Cengiz Kurtoğlu'na, Ahmet Kaya'dan, Sibel Can, Tarkan'a aklınıza gelebilecek her türlü kaseti burada bulabiliyorsunuz. Benim için çok önemli bir koleksiyon bu. Maneviyatı çok önemli, küçüklüğümüze götürüyor. Yaşlılarımızı gençliğine götürüyor. Çok önemli sanatçıların birikimi hayatı neredeyse bu koleksiyonda mevcut. Hepsine emek harcayarak kazanarak aldığımız kasetler, bazı kasetleri zaman içinde kaybettik. Toplamda bin 200 civarı kaset bulunuyor bende. Bir kaç tane de plak var. Plak biraz daha geri kaldı ama kaset koleksiyonunda yeteri kadar var. Daha da biriktirmeye çalışıyoruz" dedi.

"250-300 bin lira verseler kasetleri veremem"

Yusuf Yaşar, kıramayacağı insanlar olmasına rağmen satın almak isteyenlerin olduğunu, ancak koleksiyonuna paha biçemediğini söyledi. Yaşar, "Almak isteyen, hediye edilmesini isteyen oluyor ama biz tabi kıyamıyoruz. Manevi değeri çok derin, piyasa değeri zaten olmaz güncel bir durum değil bu. Kaset neredeyse yeni neslin hiç bilmediği bir şey şu an bana 250-300 bin lira verseler bile ben bundan feragat edip veremem bu kasetleri" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız
25 Mayıs 2019 09:48		 Teröristler yıktı devlet yaptı
25 Mayıs 2019 09:39
Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
25 Mayıs 2019 09:30		 Yalova'da OSB'ler 52 bin kişilik istihdam sağlayacak
25 Mayıs 2019 09:30
15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti
25 Mayıs 2019 09:04		 Kara yollarında durum
25 Mayıs 2019 08:48
Köpek ve kedi sahiplerine çip takma zorunluluğu geliyor
25 Mayıs 2019 08:41		 Vatandaşlar güne yangın paniği ile uyandı
25 Mayıs 2019 08:19
EYT'lilerin emekliliğini derhal çözecek sürpriz gelişme
25 Mayıs 2019 07:45		 30 kadın doktorun seslendirdiği iki muhteşem albüm
25 Mayıs 2019 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:02 - ÖİB'den Ankara, İstanbul ve Kocaeli'nde taşınmaz satışı09:57 - Dolandırıcılıkta yeni yöntem; önce EFT yap, ardından iptal et09:55 - Mansur Yavaş'tan 'asfalt parası' açıklaması09:50 - Biriktirdiği kaset koleksiyonuna paha biçemiyor09:48 - Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız09:44 - Emeklilere bayram ikramiyesi tarihi belli oldu09:39 - Teröristler yıktı devlet yaptı09:30 - Yalova'da OSB'ler 52 bin kişilik istihdam sağlayacak09:30 - Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor09:07 - 'Çin menşeli alüminyumdan ürünlerin' ithalatına soruşturma
09:04 - 15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti08:49 - Gökçek'ten Yavaş'a:Benden daha pahalıya ihale ettin08:48 - Kara yollarında durum08:41 - Köpek ve kedi sahiplerine çip takma zorunluluğu geliyor08:35 - Pazara yaz geldi08:20 - İkinci yarı için tüm göstergelerde olumlu gelişme var08:19 - Vatandaşlar güne yangın paniği ile uyandı07:55 - Avcılar'da servis minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şube müdürleri, Bakan Selçuk'tan açıklama bekliyor: Hani oyun sırasında kural değişikliği yapılmayacaktı?
EYT'lilerin emekliliğini derhal çözecek sürpriz gelişme
Emeklilere bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı
15 Temmuz darbecileri ömür boyu hapiste kalacaklar
Gökçek'ten Yavaş'a:Benden daha pahalıya ihale ettin
Yıldırım: 7,5 milyondan fazla oy sayılsaydı sonuç farklı olurdu
BORON satışı geçen yıla göre katlanarak arttı
%60'a varan indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jailson marques siqueira 1
kefernahum 1
yasemin 1
yasak 3
hevesle başlayıp yarım bırakmak 4
dip boyayı tutturamayan kuaför 3
cumhurbaşkanlığı yemini 3
iftar iftar dolaşıp yalan konuşmak 1
ulaşgkc 4
facebook'ta yaptığı yorumlarla dünyayı kurtaracağını sanan insan 3
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güneyyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Büyükorhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Boğaçay Kırkgöz Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam