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Mansur Yavaş'tan 'asfalt parası' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ödenmiş olan asfalt paralarının emlak vergisinden düşüleceğini açıkladı.
 25 Mayıs 2019 09:55
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Mansur Yavaş'tan 'asfalt parası' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam gazetecilerle biraraya geldi.

Yavaş, asfalt paralarına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Vatandaşlardan alınan asfalt katılım bedelleri iade edilece.

Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek.

Yeni dönemde asfalt katılım ücretiyse binanın yapım aşamasında, müteahhitten alınacak."
Memurlar.Net
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