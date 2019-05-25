Mansur Yavaş'tan 'asfalt parası' açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ödenmiş olan asfalt paralarının emlak vergisinden düşüleceğini açıkladı.
|25 Mayıs 2019 09:55
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün akşam gazetecilerle biraraya geldi.
Yavaş, asfalt paralarına ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:
"Vatandaşlardan alınan asfalt katılım bedelleri iade edilece.
Ödenmiş olan asfalt katılım parası, vatandaşın bundan sonra ödeyeceği emlak vergisinden düşülecek.
Yeni dönemde asfalt katılım ücretiyse binanın yapım aşamasında, müteahhitten alınacak."
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