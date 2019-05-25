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Dolandırıcılıkta yeni yöntem; önce EFT yap, ardından iptal et

Mersin'de büyükbaş hayvan alan ve parasını banka hesabından EFT ile ödeyen, ancak bölgeden ayrıldıktan sonra EFT ödemesini iptal edip, vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
 25 Mayıs 2019 09:57
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Dolandırıcılıkta yeni yöntem; önce EFT yap, ardından iptal et

Mersin'de büyük baş hayvan alan ve parasını banka hesabından EFT ile ödeyen, ancak bölgeden ayrıldıktan sonra EFT ödemesini iptal edip, vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışında gazetecilerin görüntü çekmesine tepki gösteren şüpheliler, haklarındaki iddiaları yalanladı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de polis merkezi amirliğine gelen müşteki H.G. isimli şahıs, internet üzerinden faaliyet gösteren ticari bir siteye sahibi olduğu 7 dana ve 2 düve satışı için ilan verdiğini, kendisini Ö.H. olarak tanıtan şahsın ilana konu hayvanları satın almak üzere Mersin'e E.S. isimli şahıs ile geldiğini, şüpheliler ile görüştüğünde aralarında hayvanlar için 44 bin liraya anlaştıklarını ifade etti. Zanlıların talebi üzerine ödemenin banka hesabından EFT ile yapıldığını, EFT'yi gösterip, dekontun kendisine gönderildiğini belirten müşteki, bunun üzerine hayvanları verdiğini söyledi. Sabah kalktığında EFT ile yollanan paranın hesabına geçmediğini, yanından ayrıldıktan sonra şüphelilerin EFT'yi iptal ettiğini kaydeden müşteki, şahıslardan şikayetçi oldu.

Şikayetin üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, müştekinin bahsettiği Ö.H. isimli kişinin Ö.K., E.S. isimli şahsın ise D.M. olduğunu tespit etti. Ayrıca incelenen güvenlik kameralarıyla hayvanların yüklendiği aracı da belirleyen ekipler, sisteme şahıslar ve araçla ilgili aranma kaydı girdi. Bunun üzerine Ceyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevirmede durdurulan şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramda ise 17 bin lira para bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin görüntü çekmesine tepki gösteren şüpheliler, haklarındaki iddiaları yalanladı.

İhlas Haber Ajansı
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