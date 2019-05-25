Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne yoğun ilgi
|25 Mayıs 2019 10:31
|Yazdır
Ulucanlar Cezaevi Müzesi, ücretsiz olarak kapılarını açtığı 18 Mayıs Cumartesi günü 2 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 19 Mayıs Pazar günü de müzeye gösterilen ilgi büyük oldu. Müze pazar günü de bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi. Müzeye, özellikle öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Müzeye Müzeler Günü'nde büyük ilgi gösteren öğrenciler, Türk siyasi hayatına dair bir yolculuğa çıktı. Öğrenciler, soluğu ilk önce Hilton Koğuşu olarak adlandırılan bölgede aldı. Ardından müşahede odalarına doğru yola çıkan öğrenciler, yakın tarihe ışık tutan olayları rehberlerden dinledi. Çok sayıda idamın gerçekleştiği darağacını yerinde gören öğrenciler, müzeden çok etkilendiklerini söyledi.
Türkiye'nin yakın tarihi Ulucanlar'da
Türk siyasi tarihinin en önemli duraklarından biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi; koğuşları, tecrit odaları, zindanları ve bu bölümlerde yapılan seslendirmeleriyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken bölüm ise, Ulucanlar Cezaevi'nde yatmış tanınmış kişilere ait kişisel eşyaların sergilendiği 6'ncı koğuş oluyor. 1925 yılından 2006 yılına kadar faaliyet gösteren Ulucanlar Cezaevi'nin 6'ncı koğuşu, burada yatan ünlü gazeteci, edebiyatçı ve siyasetçilerin kişisel eşyalarına ev sahipliği yapıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Torunları eğlensin diye tüm birikimleriyle 'çocuk kafesi' açtılar
25 Mayıs 2019 11:28
|Bayramda internet alışverişlerine dikkat
25 Mayıs 2019 11:09
|Biriktirdiği kaset koleksiyonuna paha biçemiyor
25 Mayıs 2019 09:50
|Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız
25 Mayıs 2019 09:48
|Teröristler yıktı devlet yaptı
25 Mayıs 2019 09:39
|Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
25 Mayıs 2019 09:30
|Yalova'da OSB'ler 52 bin kişilik istihdam sağlayacak
25 Mayıs 2019 09:30
|15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti
25 Mayıs 2019 09:04
|Kara yollarında durum
25 Mayıs 2019 08:48
|Köpek ve kedi sahiplerine çip takma zorunluluğu geliyor
25 Mayıs 2019 08:41