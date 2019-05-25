CHP'li Başkan, kardeşini özel kalem müdürü yaptı
Safranbolu Belediye'sinin CHP'li Başkanı mimar Elif Köse, erkek kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü yaptı.
|25 Mayıs 2019 10:36
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karabuknethaber.com sitesinde yer alan habere göre; Tarihi ve turistik kent Safranbolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Elif Köse'nin kardeşini özel kalem müdürü yaptığı bilgisi ilçede eleştirilere ve tartışmalara yol açmaya başladı.
Karabük Eski Belediye Başkanlarından Hüseyin Erer'de 2005 yılında karısını kendine özel kalem müdürü yapmış ve büyük tepkiler ile karşılaşmıştı.
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