Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
TÜİK Başkanı trafik kazasında yaralandı
Ankara'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (TÜİK) Yinal Yağan, şoförünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralandı
|25 Mayıs 2019 10:37
|Yazdır
Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'da meydana geldi.
Yasin Coşar yönetimindeki 06 BEL 683 plakalı otomobil, Esenboğa Havalimanı yönüne giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Arka koltukta oturan TÜİK Başkanı Yinal Yağan hafif yaralanırken, şoförü yara almadan kurtuldu. Yinal Yağan, çağrılan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
9 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dolandırıcılıkta yeni yöntem; önce EFT yap, ardından iptal et
25 Mayıs 2019 09:57
|Avcılar'da servis minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı
25 Mayıs 2019 07:55
|Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kazaya dair önemli iddia
24 Mayıs 2019 20:29
|TEM'de kaza oldu, 15 kilometre kuyruk oluştu
24 Mayıs 2019 20:05
|Yayalara çarpan kamyonet iş yerine girdi
24 Mayıs 2019 19:47
|Kaçak yakıt operasyonunda öğretim görevlisine gözaltı
24 Mayıs 2019 19:36
|Vize dolandırıcılarının gözaltı süresi uzatıldı
24 Mayıs 2019 19:35
|Muğla'da öğrenci servisi refüje çarptı: 7 yaralı
24 Mayıs 2019 19:21
|Cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptı
24 Mayıs 2019 18:02
|Gaziantep'te tonlarca sahte deterjan ele geçirildi
24 Mayıs 2019 17:13