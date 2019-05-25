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Elektrik mühendisi, serasında 'Çuval'la para kazanıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan elektronik mühendisi bir çiftçi, serasına kurduğu çuvallar üzerinde biber yetiştirmeye başladı. Sınırları zorlayan üretimde mühendis, çuvalların içerisine doldurduğu perlitlerin içerisine çuvalların her birine 40 tane biber fidanı dikimi yaptı. Genç mühendis normalde bir dönüme 2 bin 500 biber fidesi dikilirken bu yöntem ile bir dönüme 40 çuval üzerinde 10 bin biber yetiştirdi
 25 Mayıs 2019 10:52
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Elektrik mühendisi, serasında 'Çuval'la para kazanıyor

Ankara'da özel bir firmada elektronik mühendisliği yapan 44 yaşındaki Ergin İnal, bir süre önce tarıma merak sardı. Tarımla ilgili makaleler okuyup ve yurt dışında yapılan üretimlerin belgesellerini izlemeye başlayan mühendis, okuduğu makalelerden ve izlediği belgesellerden etkilenip gördüklerini uygulamak için Antalya'nın Aksu ilçesine geldi. Burada kendisine 4 dönüm yer kiralayan Ergin İnal, 4 dönüm alanın bir kısmında domates yetiştiriciliği yapıp, bir kısmında ise biber yetiştirmeye başladı. İnal, burada kiraladığı serasında normal çiftçilerin uyguladığı üretim metodundan farklı bir yöntem deneyerek, bir ilki başardı. İnal, bu yılki çalışmalarını daha çok ARGE üzerine yaptı.

250 çuvalda 10 bin fide dikimi gerçekleştirdi

Okuduğu belgesellerden ve kitaplardan etkilenen İnal, çuvallar üzerinde üretim yapmayı denedi. Bir dönüm alan içerisine koyduğu 250 çuvalın içerisinde perlitleri dolduran İnal, çuvalların etrafını delerek, fidanların kökleri çuvalın içerisindeki perlite gelecek şekilde her bir çuvala 40 kıl sivri biber dikimi yaptı. İnal, bu şekilde normalde bir dönüme 2 bin 500 kıl sivri biber dikimi yapılırken 250 çuvalda 10 bin fide dikimi gerçekleştirdi. Bu yıl ki çalışmalarını daha çok ARGE amaçlı yaptığını ifade eden İnal, çalışmalarında başarılı olduğunu ifade ederek, bir çuvaldan hedefinin 350 kilo biber olduğunu kaydetti.

"Hedefimiz bir yılda bir çuvaldan 350 kilo biber elde etmek"

İHA Muhabirine açıklamalarda bulunan 44 yaşındaki Ergin İnal, "Elektronik mühendisliği yapıyorum. Hobi olarak başladım. Uzun zamandır üretim konusunda makaleler okuyorum. Normal sezon dışında nasıl ürün yetiştirebileceğimi araştırdım. Küçüklüğümden beri tarıma merakım vardı. Daha sonra profesyonel düşünmeye başladım. Ülkemizin de durumu belli. Enflasyon çok yüksek. Bu yıl biber fiyatlarını hepimiz biliyoruz. Bende bütün bunlardan yola çıkarak birim alanından en yüksek verimi almak istedim. Gerçekten başardığımızı düşünüyorum. Biz bu sene mesaimizi tamamen ARGE çalışmasına harcadık. Bunu ilk biz yapıyoruz daha önce suda denendi. Çuvalın maliyeti uygun olduğu için sadede perlitte denedik. Tamamen topraksız tarım. Zirai ilaçta az kullanıyoruz. İlk etapta 253 çuvalla başladık. Hedefimiz bir yılda bir çuvaldan 350 kilo biber elde etmek" açıklamasını yaptı.

"Biz 250 çuval üzerinde 10 bin fide diktik"

Bir dönüm alanda 250 çuval olduğunu ve her çuvalda 40 tane biber fidesi olduğunu kaydeden İnal, "Topraktan çok daha verim alınıyor. Gelecek yıl 10 dönüme çıkarmayı düşünüyoruz. Bir dönüme 10 bin biber dikimi yaptık. Bir dönümden bir yılda 100 tona yakın ürün olmayı düşünüyoruz. Normalde bir dönüme 2 bin 500 fidan dikilir. Biz 250 çuval üzerinde 10 bin fide diktik" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı
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