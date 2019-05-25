Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi, binbaşı Sonat'ı şehit etmiş
|25 Mayıs 2019 10:58
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Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "24 Nisan 2019 Tarihinde Tunceli-Merkez Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 1 erkek BTÖ mensubuna ait olduğu değerlendirilen cesedin ele geçirildiği bildirilmişti.
Ceset üzerinde yapılan DNA incelemesinde cesedin terör arananlar gri listede bulunan (300 bin TL) Ferhat (K) Ertan Erol isimli BTÖ mensubuna ait olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu BTÖ mensubu Ferhat (K) Ertan Erol'un 22.04.2016 tarihinde Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe mevkisinde 3 askerimizin şehit edilmesi, 22.08.2016 tarihinde Nazımiye ilçe merkezine yönelik saldırı, 26.09.2015 tarihinde Merkez Çiçekli bölgesinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi,Olaylarına katıldığı tespit edilmiştir"denildi.
Teröristin ablası, HDP'den belediye başkanlığı yapmış
O teröristin babasının da 25 yıl muhtarlık yaptığı ve 2018 yılında terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan görevden alındığı, ablası Songül Erol Abdil'in 2004-2009
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