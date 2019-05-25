Yerli yabancı turist ayırımı yapılmamalı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, turizm tesislerinin ayakta kalması, çekim merkezi olabilmesi açısından yerli-yabancı turist ayırımının yapılmamasını isteyerek, "Yabancı turiste gösterilen ilginin aynı şekilde yerli turiste de gösterilmesi gerekiyor. Turizm sektöründe dalgalanmalar olduğunda yerli turistin çok önemli rolü oluyor." dedi.

Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turist sayısında çok ciddi artışlar görüldüğünü ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Kişi başına turizm gelirinin, gelen turist sayısıyla orantılandığında dünya ölçeğinin çok altında olduğuna işaret eden Akyürek, 600-700 dolar olan Türkiye'de kişi başı turizmden elde edilen gelirin 2-3 katına çıkarılması gerektiğini belirtti.

Akyürek, Türkiye'de bazı şehirlerin Dünya Tarihi Kentler Birliği yönetiminde olduklarını anımsatarak, birliğin merkezi olan Japonya'nın Kyoto şehrine 1 yılda yaklaşık 50 milyon ziyaretçi geldiğini anlattı. Akyürek, "Üretilen katma değerin rakamlarını hayal edin." ifadesini kullandı.

Anadolu coğrafyası, Mezopotamya, Kapadokya'nın tarihi ve kültürel mirasa sahip, bu konuda çok zengin coğrafya olduğunu belirten Akyürek, dünyanın çok önemli müzelerinde, bu coğrafyadan götürülen, kaçırılan eserlerle on milyonlarca ziyaretçi çektiğini dile getirdi. Anadolu'nun açık hava müzesi olduğuna dikkati çeken Akyürek, "Sadece deniz, kum, güneş turizmi değil, aynı zamanda kültür, tarih, inanç turizmi konusunda da alacağımız çok önemli mesafeler var. Hep birlikte bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

3 dönem boyunca Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Akyürek, Konya'ya gelen ziyaretçi sayısının 15-20 yıl önce 500 binlerdeyken, şu anda 2,5 milyon düzeyine eriştiğini anlattı. Akyürek, konaklama tesisleri, nitelikli yatak sayısı, hizmet sektörüne, turizme yönelik diğer altyapı yatırımlarının, Konya'ya ciddi ivmeler kazandırdığını söyledi.

- "Avantajlarımızı, arzu ettiğimiz ölçüde kullanamadık"

Akyürek, Türkiye'de birçok şehrin, bu konuda çok zengin olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları dünya turizmine açmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda Türk kültürünün de dünyaya tanıtılması açısından çok önemli. Sadece turizme gelir açısından bakmamak gerekiyor. Turizm aynı zamanda dünya barışına katkı, insanların tanışması, birbiriyle buluşması, görüşmesi, önyargıları yıkan bir faktördür. Dünya insanının birbirini tanıması kadar önemli bir barış unsuru yoktur. Bölgeler arasındaki farklılıkların giderilmesinde topyekun gelişimde de turizm çok önemli. Bir yeri ziyaret eden, farklı kültürle tanışan bir etkileşim içine giriyor, topyekun gelişim de sağlıyor. Zihniyet boyutunda da, diğer hizmetler, altyapı yatırımlar boyutunda da turizme onun için çok önem vermek gerekiyor.

Türkiye bu açıdan çok avantajlı bir ülke. Ama avantajlarımızı, arzu ettiğimiz ölçüde belki yıllar içinde kullanamadık. Son yıllarda büyük gelişim içindeyiz. Bu gelişime bütün sektörler olarak katkı yapmamız lazım. Sadece kanuni düzenleme yetmez, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığımızın altyapısını, Türkiye turizminin güçlendirilmesi yetmez. Mevzuat düzenlemeleri tek başına yetmez, bütün sektörlerin iş birliği içinde çalışması lazım."

- "Önyargıların kırılmasında büyük fırsat"

Tahir Akyürek, turizmin aynı zamanda insanlık barışına da hizmet eden, insanların birbirini tanıması, değişik kültürlerin birbirleriyle karşılaşması ve dünya barışı açısından son derece önemli bir sektör olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye yönelik önyargıların kırılmasında Türkiye'ye gelen turistlerin büyük fırsat sunduğuna dikkati çeken Akyürek, "Türk insanının misafirperverliğini, buradaki güzelliği, gelişmeyi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan coğrafyanın zenginliğini idrak etmeleri, görmeleri de Türkiye'nin aynı zamanda dışa açılmasında, tanıtılmasında önemli rol üstlenmektedir. Bu yönüyle de turizm çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Akyürek, turizmin sadece tek taraflı çalışmayla olmayacağını, turist geldiğinde bir lokantaya, konaklama, dinlenme tesisine gittiğinde buralarda güzel bir muameleyle de karşılaşması gerektiğini vurguladı. Bazen bazı tesislerde afaki fiyatların oluşturulmak istendiği gibi yanlış örnekler olduğunu da gördüklerini aktaran Akyürek, bütün bunların daha sıkı denetlenmesini arzu ettiklerini, bunun için çaba gösterdiklerini ifade etti. Akyürek, bütün sektörlerin, sektörün bütün elemanların turizmin gelişmesi konusunda çalışması, katkı yapmasını temenni etti.

- "Turiste, misafir gözüyle bakmak"

Türkiye'de yerli-yabancı turist ayrımı olup olmadığı sorusuna Akyürek, şöyle karşılık verdi:

"Turizmin iki yönü var; yerli ve yabancı turist. Türkiye'ye ilave döviz getiren bir imkandır yabancı turist, konumu bir yerde ayrıdır. Turizm sektöründe dalgalanmalar olduğunda yerli turistin çok önemli rolü oluyor, tesislerin ayakta kalması, tesislerin güçlü şekilde yarınlara yoluna devam edebilmesi, çekim merkezi olabilmesi açısından yerli, yabancı ayrımı turizm açısından çok fazla yapılmamalı. Yabancı turiste gösterilen ilginin aynı şekilde yerli turiste, ziyaretçiye de gösterilmesi gerekiyor. Bazen ziyaretçi tabiri, misafir tabiri kullanıyorum, bunu bilinçli olarak söylüyorum. Aslında her turist aynı zamanda bir misafirdir, ülkemizin, şehrimizin ya da konaklama tesisimizin misafiridir. Turiste misafir gözüyle bakarsak daha hızlı bir gelişimi sağlamış oluruz."