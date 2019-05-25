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İllegal bahse ve kumara MASAK merceği

Mali Suçları Araştırma Kurulunca, bilişim sistemleriyle işlenen illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında geçen yıl toplam tutarı yaklaşık 420 milyon lira olan 33 bin 852 işleme müdahale edildi
 25 Mayıs 2019 11:20
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İllegal bahse ve kumara MASAK merceği

Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), bilişim sistemleriyle işlenen illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında geçen yıl toplam tutarı yaklaşık 420 milyon lira olan 33 bin 852 işlemin önüne geçildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MASAK, geçen yıl da aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin toplanan veri ve şüpheli işlem bildirimlerine yönelik analiz, değerlendirme ve ilgili birimlere sevk faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdü.

Farkındalığın artırılması ve elektronik bildirim uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla şüpheli işlem bildirim sayısı 2017 yılında 176 bin 411 iken, geçen yıl bu rakam 222 bin 743'e ulaştı. MASAK'a gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinin yaklaşık yüzde 99,53'ü finansal kuruluşlardan geldi.

Kuruma 2017 yılında ulaşan adli talep ve ihbar sayısı 27 bin 209 iken, bu sayı geçen yıl 23 bin 194 olarak gerçekleşti.

- Terörizm finansmanı bildirimleri FETÖ ile irtibatlı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 2016 ve 2017 yıllarında adli ve kolluk araştırma talebi sayısında görülen ciddi artış eğilimi geçen yıl da devam etti. Geçen yıl terör veya terörizmin finansmanı konulu 22 bin 317 bildirim alınırken, bunların 22 bin 18'i FETÖ ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunması şüphesiyle gönderildi.

Terörün finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında sonuçlandırılan dosya sayısı 23 bin 893 olurken, bu kapsamda analize tabi tutulan kişi sayısı 85 bin 229 olarak kayıtlara geçti. Yapılan analiz, değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2018 yılında 279 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yapılan çalışmalarda farklı kurumların görev alanlarına giren hususlarla karşılaşılması halinde bu kurumlar da bilgilendirildi. Bu çerçevede, geçen yıl 214 bin 987 kişi hakkında çeşitli kurumlara istihbari nitelikte bilgilendirme yapıldı.

Aklama suçu inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş yıllardan da devreden dosyalarla birlikte toplam 260 inceleme dosyasından 75'i sonuçlandırıldı. Sonuçlandırılan bu dosyalarda ismi geçen kişi sayısı 3 bin 554 oldu.

- İllegal bahisle mücadelede yeni önlem

İllegal bahisle mücadele kapsamında, 2017 yılında illegal bahis organizatörlerinin ortaya çıkarılabilmesine ve bu şahısların kullandığı üçüncü kişilere ait hesaplara el konulabilmesine imkan tanıyan yasal düzenleme yürürlüğe girmişti. Bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, toplam tutarı yaklaşık 420 milyon lira olan illegal bahse yönelik 33 bin 852 işlem önlendi.

Adli makamlara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına intikal ettirilen mali tespit raporları ve bilgi notları uyarınca 12 bin 240 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 223 milyon lirasına el konuldu.
Anadolu Ajansı
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