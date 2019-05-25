1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Torunları eğlensin diye tüm birikimleriyle 'çocuk kafesi' açtılar

Eskişehir'de torunlarını parkta eğlendirirken tanışan iki emekli, açtıkları çocuk kafesinde hem torunlarıyla daha iyi vakit geçiriyor hem de kendileri gibi torun sahibi olanlara hizmet veriyor
 25 Mayıs 2019 11:28
Yazdır
Torunları eğlensin diye tüm birikimleriyle 'çocuk kafesi' açtılar

Eskişehir'de torunlarını bir parkta eğlendirirken tanışan iki emekli, tüm birikimlerini birleştirerek açtıkları yaklaşık bin 200 metrekarelik bir çocuk kafesinde hem torunlarıyla daha iyi vakit geçiriyor hem de üretkenliğin yaşının olmadığını ispatlıyor.

Emekliye ayrıldıktan sonra tüm zamanlarını küçük yaştaki torunlarına ayıran Cengiz Çatman (54) ve Selahaddin Culukoğlu (58), tüm birikimlerini harcayarak çocuk kafesi açtı.

Şehrin merkezinde açtıkları kafeyi üç kısma ayıran girişimci emekliler, 2-12 yaş grubunun sosyalleşebilmesi ve güvenle oyun oynayabilmesi için kafenin içine çocuk parkı kurdu. İki emekli, kum havuzu, kaydırak, top havuzu gibi alanların olduğu çocuk parkında deneyimli kadın personel de görevlendirdi.

PTT'den emekli Selahattin Culukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torunu ile zaman geçirmekten keyif aldığını söyledi.

Bilgisayar, tablet, telefon gibi teknoloji aletlerinden bir nebze torunlarını korumak ve daha iyi arkadaşlıklar kurabilmeleri için bu işletmeyi açtıklarını belirten Culukoğlu, şöyle konuştu:

"Emekli olmadan önce de büyüklerimden öğrendiğim bir strateji vardı. 'Bir yerde çok kazanılıyorsa uzaklaş, kaybediliyorsa korkma, yaklaş' demişlerdi. Aslında kaybedilen bir şey yok ama insanların gözü korkutularak girişimcilik ruhunu yok ediyorlar. Türkiye ekonomisine güvenmek gerekiyor. Biz de böyle düşünerek iki emekli arkadaş bu işletmeyi açtık. Birinci amacımız tüm samimiyetimle söylüyorum ki para kazanmak değil. Bir değer katabilmek istiyorduk. Zaten emek karşılığını buluyor. Emekli biri olarak parklarda torun gezdirmek yerine Eskişehir'deki tüm torunları bağrımıza basalım istedik."

- "Torunumun artık çok arkadaşı var"

Cengiz Çatman ise çocukluğunda yaşayamadığı duyguları emekli olduktan sonra yaşadığını anlattı.

"Torunları daha güzel bir ortamda büyüsün." düşüncesiyle bu yola çıktıklarını vurgulayan Çatman, şunları kaydetti:

"Biz yokluk gördük, torunlarımız mutlu olsun istiyoruz. Sağ olsun babaanneler de destekleyip yastık altındaki birikimlerini ortaya koydular. El birliğiyle bir işletme ortaya çıkardık. Torunumla burada çok keyifli zaman geçiriyorum. Buraya geldiğinde zaten çıkmak istemiyor. Eve götüremiyorum. Torunumun artık çok arkadaşı var. Bu bir sosyal sorumluluk projesiymiş gibi algılanmalı bence çünkü çocukların birbiriyle kaynaştığını görmek, bir kum havuzunda oyunlar oynadığını görmek çok keyifli. Artık eskisi gibi sokaklarda top oynayıp ellerinde salçalı ekmekle gezen çocuklar göremiyoruz. Bir nebze geçmişimizden değerler katıp geleceğin neslini güzel yetiştirebilirsek ne mutlu bize."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bayramda internet alışverişlerine dikkat
25 Mayıs 2019 11:09		 Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne yoğun ilgi
25 Mayıs 2019 10:31
Biriktirdiği kaset koleksiyonuna paha biçemiyor
25 Mayıs 2019 09:50		 Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız
25 Mayıs 2019 09:48
Teröristler yıktı devlet yaptı
25 Mayıs 2019 09:39		 Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
25 Mayıs 2019 09:30
Yalova'da OSB'ler 52 bin kişilik istihdam sağlayacak
25 Mayıs 2019 09:30		 15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti
25 Mayıs 2019 09:04
Kara yollarında durum
25 Mayıs 2019 08:48		 Köpek ve kedi sahiplerine çip takma zorunluluğu geliyor
25 Mayıs 2019 08:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Çölyak hastalarına özel glütensiz iftar11:45 - Milli iradeyi sandığa yansıtan ilk başbakan: Adnan Menderes11:35 - Mahalle tipi spor sahalarının sayısı hızla artıyor11:33 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 gözaltı11:28 - Torunları eğlensin diye tüm birikimleriyle 'çocuk kafesi' açtılar11:26 - Zihinsel engelliler için ilk defa mesleki yeterlilikler belirleniyor11:24 - 'Afrika'nın barış, istikrar ve kalkınma çabalarına tam destek veriyoruz'11:20 - İllegal bahse ve kumara MASAK merceği11:09 - Bayramda internet alışverişlerine dikkat11:05 - Yerli yabancı turist ayırımı yapılmamalı
10:58 - Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi, binbaşı Sonat'ı şehit etmiş10:52 - Elektrik mühendisi, serasında 'Çuval'la para kazanıyor10:44 - Norm kadroda boşalan kadro rektörlüğe aktarılacak!10:42 - Akar: Türkiye hiçbir ülkeye tehdit değildir10:37 - TÜİK Başkanı trafik kazasında yaralandı10:36 - CHP'li Başkan, kardeşini özel kalem müdürü yaptı10:31 - Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne yoğun ilgi10:26 - Zorunlu hizmet askerlikten sayılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şube müdürleri, Bakan Selçuk'tan açıklama bekliyor: Hani oyun sırasında kural değişikliği yapılmayacaktı?
Emeklilere bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
EYT'lilerin emekliliğini derhal çözecek sürpriz gelişme
Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı
15 Temmuz darbecileri ömür boyu hapiste kalacaklar
Gökçek'ten Yavaş'a:Benden daha pahalıya ihale ettin
TÜİK Başkanı trafik kazasında yaralandı
Mansur Yavaş'tan 'asfalt parası' açıklaması
CHP'li Başkan, kardeşini özel kalem müdürü yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıranın kendisine gelmesini beklemek 1
kusura bakarım 3
kardeş 1
Konum bildirimi 4
anlaşılmaz kişiler 4
olympiakos'un küme düşürülmesi 1
Fondü 1
ballı lokma tatlısı 4
Dadaloğlu 2
orucun telafisi var ama maçın telafisi yok 5
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam