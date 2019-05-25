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Çölyak hastalarına özel glütensiz iftar

Çölyak Hastaları, Kağıthane Belediyesi Hizmet Binası Yemekhanesi'nde ilk kez düzenlenen iftar programında glütensiz ürünlerden yapılan menü ile orucunu açtı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de özel misafirleriyle birebir ilgilenerek hastalığın önemine vurgu yaptı ve glütensiz yiyeceklerle iftarını açtı
 25 Mayıs 2019 11:53
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Çölyak hastalarına özel glütensiz iftar

Kağıthane Belediyesi, Çölyak hastaları için özel iftar düzenledi.

ÇÖLYAK HASTALARI İFTARDA İLKİ YAŞADI

İstanbul Avrupa Yakası Çölyak Hastaları Dernek Başkanı Cemalettin Kaymakçı, Başkan Mevlüt Öztekin'e özel daveti için teşekkür ederek, 'Biz Çölyak Hastaları en büyük sıkıntıyı yemeklerde yaşıyoruz. Biz dışarıda yemek yiyemiyoruz. Belediye başkanımız sayesinde bugün ilk defa dışarıda iftar yapmış bulunuyoruz. Bütün belediye başkanlarımız bu nezaketle davranırsa bizde Çölyak Hastaları olarak çok rahat ederiz? diye konuştu. Kaymakçı, İstanbul'da ortalama 12 bin Çölyak Hastası'nın olduğunu da sözlerine ekledi.

GLÜTENSİZ BESLENMEK HASTALIK DEĞİL

Çölyak hastası olan Çizim Teknikeri Tuğba Doğu, kendileri için yapılan iftar programının çok önemli ve özel olduğunu ifade ederek, 'Bizler için yemeğin glütensiz olması çok önemli. Bu yiyecekleri burada hep birlikte Çölyak hastaları yiyebildiği için çok güzel. Böyle organizasyonların devamını diliyoruz? dedi. Tuğba Doğu, hastalara teşhis konulduktan sonra diyet programına kesinlikle uyulması gerektiğini ifade etti.

8 yaşındaki Ceyda Keleş, 2 yaşındayken Çölyak Hastası olduğunu dile getirerek, 'Çölyak olmak güzel bir duygu benim için. Güzel yiyecekler yiyorum ve glütensiz yiyecekler daha faydalı. Çölyak hastaları hastalık sebebiyle sağlıklı besleniyor. Aslında glütensiz beslenmek bir hastalık değil' açıklamasını yaptı.

GIDA MÜHENDİSLERİMİZDE GLUTENSİZ İFTAR HAZIRLADIK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise her akşam bir iftara katıldıklarını ancak Çölyak Hastaları?yla birlikte olmalarını 'özel bir iftar' olarak nitelendirerek, 'İlçemizde ve çevremizde yaşayan Çölyak Hastalarımızla birlikte bir iftar yapmak istedik. Çölyak Derneği'yle bir araya geldik ve bilgi aldık. Piknik yapmak istedik ancak sonrasında Ramazan?ın maneviyatına uygun hem dışarıda yemek yiyemedikleri için çünkü kendilerine has bir durumları var glütensiz beslendikleri için. Biz burada gıda mühendislerimizle glütensiz çıkardığımız yiyecekler ve yoğurtla güzel bir menü hazırladık. 150'ye yakın kardeşimizle birlikte iftarımızı açtık. Çölyak hastalarının da bu durumdan memnun olduklarını gördük' dedi.

İftarın bir sebebinin de Çölyak Hastalığı'na bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Öztekin, 'kamuoyunda da bu hastalık ile alakalı daha da bilgilendirmek ve bilgilenilmesini sağlamak istiyoruz' diye konuştu.

ÇÖLYAK HASTALIĞINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, Çölyak Hastaları'nın glüteni hayatlarından çıkarmaları gerektiğini vurgulayarak, 'Buğday yerine kinoa içeren öğünler veya pirinç pilavı, makarna yerine yine kinoa ve kara buğday içeren ürünler tercih edilebilir. Süt ve yoğurt, peynir ve kefirde sıkıntı yoktur. Et, tavuk ve balıkta sıkıntı yoktur. Kuru baklagillerde sıkıntı yoktur ve bunları rahatlıkla yiyebilirler.'' dedi.

Çölyak hastalığının buğdayın içinde bulunan 'Glüten' adındaki proteine karşı gösterilen reaksiyon olduğunu belirten Torluoğlu, çölyak hastalığı ile ilgili bilgi verdi. Çölyak hastası kişilerin yorgunluktan, halsizlikten, baş ağrısından, şişkinlikten, bağırsak ve midede yanmasından ve tuvalete çıkma alışkanlıklarında farklılaşmadan şikayet ettiklerini kaydeden Torluoğlu, bu hastalığa sahip kişilerin dikkat etmesi gereken unsurları şu şekilde aktardı: 'Çölyak hastası kişilerin glüteni hayatından çıkarması gerekiyor. Buğday yerine kara buğday, makarna yerine pirinç pilavı, şehriye yerine kinoa içeren öğünler tercih etmeliler. Süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller, et, balık ve tavuk tüketmelerinde sıkıntı yoktur. İçinde un intifa eden çorbalar, makarna ve ekmek gibi ürünler tercih edilmemeli. Özellikle ramazan ayında buna dikkat edilmelidir.'
DHA
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