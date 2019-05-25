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Ulaştırma Bakanı Turhan, yeni havalimanı metrosunun tarihini verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, " Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Onun da yer teslimini Mart ayında gerçekleştirdik. 2022 yılında hizmete vermiş olacağız" diye konuştu
 25 Mayıs 2019 12:07
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Ulaştırma Bakanı Turhan, yeni havalimanı metrosunun tarihini verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, İstanbul Havalimanı'nda dün akşam 'İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD)'ne ait basın odasının açılışını yaptı ve ardından da düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Bakan Turhan, küresel havacılık sektörünün geleceği açısından Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA ULAŞIMIN ALTYAPISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatı ile eşzamanlı olarak havalimanına ulaşım altyapılarının da inşaatlarını başlattıklarını kaydederek, yapılan çalışmaları anlattı.

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI RAYLI SİSTEM ALTYAPISINI KURUYORUZ

Bakanlık olarak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasındaki metro altyapısını kurduklarını vurgulayan Turhan, "Amacımız 2020 yılında bu hattı hizmete vererek İstanbulluların havalimanına ulaşım sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmış olmak. Ayrıca Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Onun da yer teslimini Mart ayında gerçekleştirdik. 2022 yılında hizmete vermiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

DHA
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