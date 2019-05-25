Nükleer santralle konusunda 100 bin kişi bilgilendirildi

Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi, bu eğitim yılının bilançosunu çıkardı. Bilgilendirme Merkezi'nin Başkanı Eyyup Lütfi Sarıcı, özellikle içinde bulunduğumuz eğitim yılı boyunca merkezi, 75 il okulundan farklı yaş gruplarından öğrencilerin ziyaret ettiğini kaydetti. Toplamda ise 7 yılda Bilgilendirme Merkezi'nin etkinliklerine yaklaşık 100 bin kişi katıldı.

Merkez, 2012 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu tarafından nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına yönelik işbirliğinin bir parçası olarak kuruldu. Bilgilendirme Merkezi, halkla doğrudan diyalog kurmayı ve nükleer enerji, nükleer teknolojiler hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. Merkez, bölge halkından gelen sorulara objektif cevaplar üreterek çok yönlü bir iletişim ve bilgi edinme platformu görevi görüyor.

Ziyaretçilere genel olarak nükleer endüstrisinin tarihi ve gelişimi, nükleer enerji ve fizik alanındaki kazanımlar hakkında bilgi verilen merkezde, nükleer santrallerin nasıl çalıştığı, santralde hangi güvenlik önlemlerinin alındığı, nükleer santrallerin neden gerekli olduğu, NGS'lerin inşa edildikleri ve işletildikleri bölgelerin kalkınmasında ne gibi katkılar sağladıkları anlatılıyor. Merkezin tüm faaliyetleri ücretsiz sunuluyor.

"Etkinliklerimizde herkes soru sorabilir, tam ve objektif bir cevap alabilir"

Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyup Lütfi Sarıcı, "Merkezimizde nükleer güç santralinin çalışma prensibi, görsel olarak nükleer güç santralinin yerleşimini ve reaktörlerin çalışmasını gösteren 3 boyutlu maketler ile tanıtılıyor. Merkezimizde, yerel yönetim temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile eğitim etkinlikleri, konferanslar, seminerler ve yuvarlak masa toplantıları da düzenliyoruz. Merkez ayrıca ilçelerde yaşayanlarla bir araya gelerek, nükleer santrallerin anlatıldığı ve insanlara soru sorma fırsatı verildiği pek çok yerde konferanslar düzenliyor. Çalışmalarımızın prensibi açıklıktır, etkinliklerimizde herkes soru sorabilir, tam ve objektif bir cevap alabilir" ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi'nin her kesimden ve her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ettiğini belirten Sarıcı, "Çocuklar, öğrenciler, sivil toplum örgütleri, tıp, tarım, eğitim, turizm gibi meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, medya temsilcileri, turistler. Tüm bu süre zarfında merkez sadece Türkiye vatandaşlarını değil, aynı zamanda İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Fas ve Kenya'dan gelen misafirleri de ağırladı" diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi'nin, herkesin nükleer enerji hakkında bilgi edinebileceği önemli bir yer olduğunu vurgulayan Sarıcı, "Merkezi ziyaret ettikten sonra insanlar, nükleer santraller ve nükleer teknolojiler hakkında birçok yeni bilgi öğreniyor ve nükleer santrallere karşı olan tutumları olumlu yönde değişiyor. Amacımız, NGS'lere yönelik olarak kamuoyunda yanlış bir şekilde oluşturulmaya çalışılan olumsuz tepkileri gidermek ve halkı doğru bilgilendirmektir" dedi.