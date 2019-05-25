En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke
Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Tonga, Tuvalu ve Butan'dan bir tane bile Türk vatandaşı yaşamamaktadır.
|25 Mayıs 2019 12:25
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Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Tonga, Tuvalu ve Butan'dan bir tane bile Türk vatandaşı yaşamamaktadır. Nikaragua'da ise15 Türk vatandaşı yaşamaktadır.
Almanya 2 milyon ile en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke konumundadır.
Not: Söz konusu verinin bulunmadığı ve paylaşılmadığı ülkeler dikkate alınmamıştır.
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