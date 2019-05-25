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Lüks otellerin gelecekteki şefleri meslek liselerinde yetişiyor

Antalya'da, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okuyan ve katıldıkları birçok ülkedeki yemek yarışmalarında kupa ve madalya kazanan öğrenciler, sunulan imkanlarla geleceklerini şekillendiriyor
 25 Mayıs 2019 12:29
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Lüks otellerin gelecekteki şefleri meslek liselerinde yetişiyor
"Turizmin başkenti" Antalya'da, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrenciler, sunulan imkanlar sayesinde lüks otellerin aranan şefleri oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki alanda iş birliğini geliştirme protokolü" sayesinde Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, kendi geleceğini şekillendiriyor.

Mezun olduklarında istihdam garantileri bulunan ve öğrenciyken lüks otellerde hem staj yapan hem de ücret alan öğrenciler, döviz girdisi sağlayan turizme hizmet ediyor.

Yiyecek içecek alanında kendilerini geliştiren ve yeni lezzetler keşfeden öğrenciler, lüks otellerin mutfak şefi oluyor. Türkiye'deki lüks otellerin yanı sıra KKTC'ye de öğrenci gönderen okullar, çocukların donanımlı yetişmesi için mücadele ediyor.

Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yiyecek içecek alan şefleri Nurettin Mutlu gözetiminde Dubai, Tayland, Makedonya ve Yunanistan'daki yemek yarışmalarında kupa ve madalya kazandı.

Gittikleri ülkelerde Türk lezzetlerini tanıtan öğrenciler, elde ettikleri başarılarla gastronomide çığır açıyor. Okullarda konaklama ve seyahat alanında eğitim alan öğrenciler ise acentelerde ve otellerde istihdam ediliyor.

Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Akkan, AA muhabirine yaptığı açıklama, protokolle öğrencilere ciddi imkanlar sunulduğunu vurgulayarak, öğrencilerin yılın altı ayı işletmelerde staj yaptığını, burs imkanı sağlandığını, üniversiteye gittiklerinde sektörde devam edeceklerini taahhüt ederlerse bursun devam ettiğini söyledi.

Çocukların üç yabancı dili iyi derecede öğrenme imkanı yakaladıklarını belirten Akkan, şunları kaydetti:

"2023 vizyonunda önemli avantajlar sağlanmakta. İki bölümde 442 öğrencimiz eğitim alıyor. Mezun olan öğrencilerimiz aranan eleman oluyorlar. Yaptığı stajlarla da kendilerini meslek hayatına hazırlıyor. Sektörden öğrencilerimize ciddi bir talep var hatta talebi karşılama noktasında zorlanıyoruz."

- "Tayland'da thai mutfağında dahi ödül aldık"

Okulun yiyecek içecek alan şefi Nurettin Mutlu ise öğrencilere Türk lezzetlerinin yanında dünya mutfaklarını öğrettiklerini, tatlısından tuzlusuna, deniz ürünlerine kadar her alanda uygulama yaptırdıklarını belirtti.

Bakanlığın protokolü sayesinde öğrencilerin yengeç, ıstakoz gibi bulamadıkları malzemelerin otellerde temin edildiğini ifade eden Mutlu, "Türkiye'de çığır açan ilk okul biziz çünkü dünyanın birçok bölgesinde, Uzak Doğu'ya kadar uzandık. Katıldığımız yarışmalarda derece elde ettik. Tayland'da thai mutfağında dahi ödül aldık." diye konuştu.

Öğrencilerden Cansu Ayten de yiyecek içecek bölümünün avantajlı, iş imkanının fazla olduğunu söyledi.

Burhan Berke Avcı ise aşçı ailede yetiştiğini, şefliğin çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Yemek yarışmalarına katıldım. İki kupam, 5 madalyam, birinciliklerim var. Bıçak tutmadan yemek yapmaya kadar teknik eğitimi okulum öğretti." dedi.

- "İşsizlik problemiyle karşılaşmayacaklar"

Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adnan Menderes Bulut ise proje okulu oldukları için öğrencilerin otellerde daha iyi imkanlarda eğitimini ve uygulamasını sürdürdüğünü söyledi.

"Lüks otellerin şefleri bu okullarda yetişiyor. Onların özgüvenini artırmak için çalışıyoruz. Okulumuzu artık yeterli puanı alanlar tercih edebilecek. Seçkin grubun eğitimini sürdürdüğü kurum olacak." diyen Bulut, şu anda 36 otelde çocukların stajda yaptığını belirtti.

Antalya'nın turizmin başkenti olduğuna işaret eden Bulut, "Proje okulu olduğumuz için istihdam garantili. Çocuklarımız geleceğini görüyorlar, ona göre planlama ve projeler yapıyorlar. İşsizlik problemiyle karşılaşmayacaklar, yeter ki mesleklerine inansınlar." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Merve Turhan, mezun olduktan sonra kendi restoranını açarak, Türk lezzetlerini dünya insanlarına sunmak istediğini anlattı.

Yiyecek içecek alan şefi Belkıs Keklik de otellerdeki imkanlar sayesinde öğrencilerin her türlü avantajı olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı
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