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Tatlı yedikten sonra diş fırçası yoksa su içilmeli

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Gülbahar Ustaoğlu: Şekeri hepimiz ne yazık ki tüketiyoruz ama çok fazla şeker tüketmemeye özen göstermeliyiz. Şeker ve benzeri yiyecekleri tükettikten sonra da yanımızda diş fırçası yoksa bile en azından su içmeliyiz
 25 Mayıs 2019 12:32
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Tatlı yedikten sonra diş fırçası yoksa su içilmeli

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Gülbahar Ustaoğlu, "Şekeri hepimiz ne yazık ki tüketiyoruz ama çok fazla şeker tüketmemeye özen göstermeliyiz. Şeker ve benzeri yiyecekleri tükettikten sonra da yanımızda diş fırçası yoksa bile en azından su içmeliyiz." dedi.

Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı ile beslenme düzeni değişen insanların bu süre boyunca ağız ve diş sağlığına gereken önemi veremediğini ifade etti.

Sahur ve iftar arasında geçen uzun süren açlık ve susuzluk nedeniyle hem ağız kuruluğu hem de ağız kokusu gibi şikayetlerin ortaya çıktığını anlatan Ustaoğlu, bu süreçte insanların diş fırçalama düzenlerinin de değiştiğini belirtti.

Ustaoğlu, Ramazan Bayramı'nda da insanların beslenme düzenlerinin bir anda değişeceğini kaydederek, "Bayram ziyaretlerinde insanlar gün içinde çok miktarda yemek tüketecek. Türk kültüründe önemli bir yeri olan bayram ziyaretlerinde insanlara özellikle tatlı, şekerleme ve çikolata ikram edildiğini biliyoruz. Bayramla ilgili illaki tatlı şeyler yiyeceğiz ama muhakkak yedikten sonra ağızdaki asidik ortamı yok etmemiz gerekiyor. Bu nedenle tatlı bir şeyler yedikten sonra ardından su içmeli ya da ağzı nötralize etmek amaçlı peynir, süt, yoğurt gibi yiyecekler yenilebilir." şeklinde konuştu.

- "Yanımızda diş fırçası yoksa bile en azından su içmeliyiz"

Bayramda şeker ve şekerli yiyecekler tüketiminin de artacağına işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Şekeri hepimiz ne yazık ki tüketiyoruz ama çok fazla şeker tüketmemeye özen göstermeliyiz. Şeker ve benzeri yiyecekleri tükettikten sonra da yanımızda diş fırçası yoksa bile en azından su içmeliyiz çünkü karbonhidratlı yiyeceklerden sonra ağızda asidik bir ortam oluşmakta. Bunlar da bakteriler ve diş çürüğü için fırsat oluşturmakta. Bundan dolayı mümkün mertebe az tüketmeli ve ardından su içmeliyiz. Asitli yiyecekler tükettikten sonra da hemen diş fırçalamamalıyız. Bu da önemli bir konu. Hemen fırçalarsak ağızdaki asidik ortam diş fırçası ile beraber diş yüzeyinde aşınmaya neden olur. Bu yiyecekleri tükettikten 5-6 dakika sonra diş fırçalamayı gerçekleştirebiliriz."

Anadolu Ajansı
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