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Turizmde bayram hareketliliği

TÜROFED Başkanı Osman Ayık: Yoğun bir bayram trafiğinin olmasını bekliyoruz. Sadece kıyı bölgelerinde değil, Türkiye'nin iç bölgelerine dönük ciddi bir hareketlilik olacak
 25 Mayıs 2019 12:49
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Turizmde bayram hareketliliği

Antalya ve Muğla'daki birçok tesiste doluluk oranı Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yüzde 100'e yaklaştı.

Sezon nedeniyle yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Batı Akdeniz ve Güney Ege'de, bayram tatili için rezervasyonların büyük bölümü tamamlandı.

Denizi, kumu, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle büyüleyen ve dünyaca ünlü mavi bayraklı plajlara sahip bölgede, birçok tesiste doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine, otellerde rezervasyonların devam ettiğini, yoğun bir hazırlık yapıldığını söyledi.

Bayram döneminde iç pazarda yoğun talep olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ayık, "Türkiye'de 1,5 milyon civarında kaliteli ve nitelikli yatak var. Bunun yüzde 30'a yakın bölümünün iç pazar misafiriyle dolmasını bekliyoruz. Yoğun bir bayram trafiğinin olmasını bekliyoruz. Sadece kıyı bölgelerinde değil, Türkiye'nin iç bölgelerine dönük ciddi bir hareketlilik olacak." dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Ramazan Bayramı dolayısıyla iç pazarda ciddi hareketlilik olduğunu, özellikle sanatçıların sahneye çıktığı tesislerin tamamının dolduğunu anlattı.

Bayram tatilinde bütün tesislerin dolacağını belirten Atmaca, "Şu ana kadar aldığımız rezervasyonlar çok iyi boyutta. Erken rezervasyon artık sadece belirli otellerde var. Bu sene de Ramazan Bayramı'nda Türk misafirlerimizle birlikte çifte bayram yapacağız. Şu anda yüzde 100 dolu oteller var." diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise dolu dolu bir bayram geçireceklerini söyledi.

Bazı otellerde şimdiden yüzde 100 doluluklar olduğuna değinen Yağcı, "Hem iç pazardan talep fazla hem de yoğun sezondayız. Bayram döneminde tam doluluğu yakalayacağız." dedi.

TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, "Tatilcilerimiz erken rezervasyon yaptırsın son dakikaya bırakmasınlar. Rezervasyonlarını da mutlaka teyit etsinler." önerisinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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