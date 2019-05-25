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Hayvansever polis, kedi evini yakanları kısa sürede buldu

İzmir'de sokakta yaralı halde bulduğu kedi ve köpeklere kol kanat geren polis memuru, içerisinde hayvan bulunan parktaki kedi evini yakan şüphelilerin, 2 gün hiç uyumadan güvenlik kameralarını inceleyerek yakalanmasını sağladı
 25 Mayıs 2019 13:07
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Hayvansever polis, kedi evini yakanları kısa sürede buldu

Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Polis Merkezi'nde görev yapan 2 çocuk babası 18 yıllık polis memuru Bülent Bulut'un hayvan sevgisi küçük yaşlarda başladı. Çocukken evinde köpek besleyen Bulut'un hayvan sevgisi daha sonra da devam etti.

Doğu illerinde zorunlu hizmetini tamamlayan Bulut'un tayini 5 yıl önce İzmir'e çıktı.

Devriye görevi sırasında yarı baygın halde boxer cinsi köpek bulan Bulut, hayvanı veterinerde tedavi ettirdi.

Karakoldaki polis arkadaşlarıyla köpeğe "Paplo" ismini veren Bulut, yaklaşık bir yıl süren tedavi süreci boyunca köpeğe kol kanat gerdi.

Pablo iyileştikten sonra karakolda kalması için müdürlerinden izin alan Bulut, yine sokakta yaralı halde bulduğu ve "Pati" adını verdiği kediyi de polis merkezine getirdi.

Hayvanseverliği ile tanınan polis memuru, 29 Nisan'da Karşıyaka'daki bir parkta içerisinde kedi bulunan ahşap barınağın yakılması olayına ilişkin kurulan ekipte görev aldı.

Olayın zanlılarını bulmak için çalışmalara başlayan Bulut ve ekip arkadaşı Ömer Türkölmez, 2 gün boyunca hiç uyumadan çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceledi ve tanıkları dinledi.

İki polis memurunun yoğun gayretleriyle zanlılar tespit edildi.

- "Evim yanmış gibi hissettim"

Bülent Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Görev yaptığı karakolda köpek ve kedi beslediğini dile getiren Bulut, elinden geldiğince bu canlılara en iyi şekilde bakmaya çalıştığını ifade etti.

Bir süre önce görev yaptığı bölgede kedi evinin yandığını haber alınca olay yerine gittiğini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Kedilerin barınağın içinde yandığını görünce çok üzüldüm. Kendi evim yanmış gibi hissettim. Bu manzara karşısında bir polis ve hayvansever olarak çok etkilendim. Faillerin yakalanması için çalışmalara başladık. Önce olay yerinde bulduğumuz delilleri büyük bir titizlikle inceledik. Bölgeyi gören güvenlik kameralarını izledik ve şahısların eşkalini belirledikten sonra onları yakaladık."

Bu süreçte mahalle sakinlerinden çok destek gördüklerini dile getiren Bulut, bir polis ve hayvansever olarak şüphelileri yakaladıkları için vicdanının rahatladığını vurguladı.

Bulut, karakolu arayan hayvanseverlerin emniyet teşkilatına teşekkür ettiğini aktardı.

Anadolu Ajansı
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