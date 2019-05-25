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'İstanbul tarihinde ilk defa 55 binin üzerinde polise çıkmış olacağız'

Eyüpsultan'da muhtarlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul tarihinde ilk defa 55 binin üzerinde polise çıkmış olacağız. İstanbul polis açısından yetkinlik noktasına taşımış olacağız" dedi
 25 Mayıs 2019 13:38
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'İstanbul tarihinde ilk defa 55 binin üzerinde polise çıkmış olacağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da bulunan bir otelde Eyüpsultan'ın 28 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla istişarelerde bulunan Bakan Soylu, toplu öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, e-belediye sisteminde önemli bir noktaya geleceklerini belirterek "Bilişim imkanlarının gelişmesi, iletişim çağının çok üst noktada olması, vatandaşların bulundukları yerlerden kurumlara gitmeden hizmetleri alma talepleri, bizim değil bütün dünyanın reel durumudur. Herkes her meselesini iletişim üzerinden, bilişim üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. Bizim devlette oluşturduğumuz e-devlet sistemi var. Hatta bir e-belediye sistemine geçiyoruz. 2019'un sonunda inşallah e-belediyede çok önemli bir noktaya geçeceğiz. Artık belediyelere giderken elinde insanlar poşetlerle gitmeyecek. Bütün kurumlardan ilgili belgeleri alabileceği ve her şeyi görebileceği, vatandaşımızın o bürodan o büroya koşuşturmayacağı hakikaten muhteşem bir sistemi ortaya koyuyoruz. Bizim bakanlığımıza düşen 43 modül var. Bu 43 modülü de tamamlayıp yıl sonuna kadar bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Aynen eski Türkiye'nin kodlarına döndük"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin tekrarlanmasının nedenlerini açıklayan Soylu şöyle devam etti:

"Büyükşehirde çetelelerde, oy pusulalarında ve sandık sonuç tutanaklarının üçü de birbirinden farklı ve itiraz da var. İtiraza yönelik olarak da sayımlar var, değerlendirmeler var ve aynı zamanda kararlar söz konusu. Yüksek Seçim Kurulu bu kararı içinde açıkladı. Yine aynı senaryoyu devam ettirenlerden inanın yorulduk. Aynen eski Türkiye'nin kodlarına döndük. Televizyon programına çıkmış da kameracı şöyle çekmiş de kameramanın işine son verilmiş de tamamen sosyal medya dedikodularıyla Türkiye'yi eski Türkiye noktasına döndürmek isteyenler var. Burada hiçbirbirine uymuyor. İtiraz etmeyelim mi? Hakkımızı muhafaza etmeyelim mi? Bir oyun hakkını korumayalım mı" şeklinde konuştu.

"Abdulhamit bey ile beraber bizi teröristler ve tecavüzcüler listesine koydu"

Amerika'nın kendisini ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü yaptırım listesine aldığını hatırlatan Bakan Soylu, "Biz Amerika ile niye mücadele ediyoruz? Amerika bize giriş yasağı koydu değil mi? Abdulhamit Bey ile beraber bizi teröristler ve tecavüzcüler listesine koydu. Allah'ınızı seversiniz ya. Yani hangi terörizme bulaşmışlığımız, hangi tecavüz olayına karışmışlığımız var? O listeye biz niçin girdik? Şahsımız adına girmedik. Bu ülkeye had bildirmek isteyenlerin ortaya koyduğu bir süreçti. O zaman biz bu kavgayı niçin yapıyoruz? Niçin S-400 mücadelesi yapıyoruz? Madem kendi hakkımızı savunamayacağız" diye konuştu.

"İstanbul tarihinde ilk defa 55 binin üzerinde polise çıkmış olacağız"

Türkiye'den toplam 21 bin bekçi bulunduğunu vurgulayan Soylu, "Bunların yüzde 20'si 4 bin 34'ü İstanbul'da. Şimdi İstanbul'a bin 200 bekçi daha vereceğiz. 3 gün önce mezun ettiğimiz polislerin 2 bin 500'ünün 2 binini İstanbul'a veriyoruz. 3 bin polis daha Ağustos sonu itibariyle veriyoruz. 5 bin polis. 2 bin polisi de Aralık sonu vereceğiz. İstanbul tarihinde ilk defa 55 binin üzerinde polise çıkmış olacağız. İstanbul polis açısından yetkinlik noktasına taşımış olacağız" dedi.

Anadolu Ajansı
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