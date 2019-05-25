İzlediği belgeselden etkilenip böğürtlen ekti, siparişlere yetişemiyor
|25 Mayıs 2019 14:14
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Kadirli ilçesinde alternatif tarım ürünü olarak üretilmeye başlanan kültür böğürtleninde hasat başladı. Ziraat Mühendisi olan İsmet Soytorun izlediği bir belgeselden etkilenerek 3 dekarlık alana böğürtlen ekti. İkinci yılında ürün vermeye başlayan böğürtlenler bu sezon 4 ton böğürtlen vermesi bekleniyor. Kilogramı 12 TL'den satılan böğürtlene talep artınca Soytorun, 7 dekarlık alana daha böğürtlen ekimi yaptı.
7 yıl öncesine kadar Çukurova'nın tarım ürünleri olan buğday mısır ve yer fıstığı üretimi yaptığını belirten İsmet Soytorun, "Bir televizyon kanalında izlediğim böğürtlen ve böğürtlensi bitkiler, ahududu bitkisi görselliğiyle beni çok etkiledi. Acaba sıra dışı bir tarım ürünü olarak bunun ekimini yapsam nasıl olur diye düşündüm. Çoğu çiftçi arkadaş beni vazgeçirmeye çalıştı. Riskli olduğunu, ürünün dayanıksız olduğunu söyledi. Ama ben bu konuda ısrarcı oldum ve böğürtlen ektim. Şu anda insanların yoğun ilgisi ve siparişlere talep yeni alanlara böğürtlen ekimi yapmama neden oldu. Şu anda 3 dekarlık alanda ürün veren böğürtlenim var. Bu yıl 7 dekarlık alana da böğürtlen ektim. Bu yıl ekimini yaptığım böğürtlen önümüzde ki hasat sezonunda böğürtlen vermeye başlayacaklar. Böğürtlen ilk yılında bir dekarda 1 Ton ürün veriyor. İkinci yıla döndüğünde ise dekarda 2 ton ürünü çok rahat alıyorsunuz. Maddi getirisini de düşündüğünüzde zahmetli bir tarım evet ancak diğer tarım ürünlerine nazaran üreticiye kazandıran bir tarım. Şu anda Kilogramı 12 TL'den satılıyor." Şeklinde konuştu.
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