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33 yıllık hukuk mücadelesinin sonunda yıkım gerginliği

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki, 140 daireli Özmavikent Konut Yapı Kooperatifinin üyelerinin, 1986 yılında yaptıkları anlaşma sonrasında arsa sahibine verdikleri 42 dairenin teslimi sırasında yaşanan anlaşmazlık, 33 yıldır bitmeyen krize dönüştü. Son olarak arsa sahibi, Narlıdere Belediyesi'nden aldığı izinle binaları yıkmak için harekete geçti. Kooperatif üyelerinin girişimleri ve imar barışından yararlanacaklarını ifade edip adli sürecinin devam ettiğini açıklamaları üzerine yıkım ertelendi
 25 Mayıs 2019 14:21
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33 yıllık hukuk mücadelesinin sonunda yıkım gerginliği


Narlıdere'de 1986 yılında kurulan kooperatif, arsa sahibi İrfan Sağlam ile vardıkları anlaşma sonrasında yaptırdıkları 6 katlı 5 bloktaki 140 daireden 42'sini kendisine teslim etmek istedi. Ancak arsa sahibi Sağlam inşatlarda hatalar olduğu gerekçesiyle daireleri teslim almadı. Bunun sonrasında da taraflar arasında 33 yıldır süren hukuk mücadelesi yaşandı. Konuya dair farklı mahkemelerin verdiği kararlar olmasına rağmen son olarak Yargıtay, imar barışı sürecinin devam etmesinden dolayı davaları, yerel mahkemeye iade etti.


YIKIM İŞLEMİ İÇİN BELEDİYEDEN İZİN ALDI


Bu gelişmeler devam ederken arsa sahibi İrfan Sağlam, aynı zamanda avukat olan oğlu Yusuf Çağlar Sağlam aracılıyla başvurduğu Narlıdere Belediyesi'nden, önceki mahkeme kararlarına dayanarak yıkım yapmak için dün (cuma) izin aldı. Arsa sahibi yıkım için bugün harekete geçti. Belediye görevlileri ile polis de binaların bulunduğu yere geldi. Bölgede toplanan kooperatif üyelerinin girişimleri ve imar barışından yararlanacaklarını ifade edip adli sürecinin devam ettiğini açıklamaları üzerine, yıkım ertelendi.


Yaşananlara tepki gösteren ev sahipleri adına açıklama yapan Prof. Dr. Ayşegül Yıldız, hem kendi evlerinin hem de kullanılmayan 42 dairenin bulunduğu 5 bloğun rant için yıkılmak istendiğini söyledi.
Arsa sahibi İrfan Sağlam'ın oğlu avukat Yusuf Çağlar Sağlam konuyla ilgili açıklam yapmak istemediklerini belirtti.
DHA
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