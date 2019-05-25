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Tarlasını işlerken 5 bin yıllık tarihi eserler buldu

Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü köyünde traktörle tarlasını süren Mesut Küçük, pulluğa takılan taşın altında bulduğu 5 bin yıllık çömlek, taş ocak ve ağırlıklardan oluşan 5 tarihi eseri müzeye teslim etti
 25 Mayıs 2019 15:10
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Tarlasını işlerken 5 bin yıllık tarihi eserler buldu

Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü köyünde, traktörle tarlasını süren Mesut Küçük, pulluğa takılan taşın altında 5 bin yıllık çömlek, taş ocak ve ağırlıklardan oluşan 5 ayrı tarihi eser buldu.

Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçük'ün, tarlasını sürerken traktörün pulluğuna taş takıldığını ve bu taşı kaldırdığında altında 5 parça tarihi eser gördüğünü ifade etti.

Küçük'ün, bu eserleri kendilerine teslim etmesi halinde tutuklanmaktan korktuğunu söyleyen Genç, "Bizler Müzeler Günü kapsamında Erzurum ve merkez ilçelerinde tarihi eser bulanların, eserleri müzeye getirmeleri konusunda seminerler düzenledik. Küçük de bu seminerleri duyuyor ve aracı Oğuzhan Kızıloğlu'na 'gitsem tutuklanır mıyım' diyor. Sonrasında eserleri müzeye getirdiler, biz de teslim aldık." diye konuştu.

Çömlek, taş ocak ve ağırlıklardan oluşan eserlerin, Karaz kültürüne ait olduğunu belirten Genç, şu bilgileri aktardı:

"5 bin yıllık olan bu eserler, bayağı eski ve güzel eserler. Eserler hem dini ritüel hem de günlük olarak kullanılan eşyadan oluşuyor ve Karaz kültürüne ait. Karaz kültürü Erzurum'a ait, tarihin ilk çağında görülen ilk yerli kavime dayanıyor. Milattan önce dört binin sonu ile üç binin başında yaşamış bir kültür. Bu kültürü, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önce yaşamış yerel kültür olarak biliyoruz. Bu eserler onların eserleri. Bunların kendi yaşantıları ve özellikleriyle karakteristik seramikleri vardır çanak çömlek gibi, bunlar da parlak siyahtır ve onlara hastır. Bulunan çömlekler de onlara özgü çömlekler."

Genç, eserler için tescil komisyonu oluşturacaklarını ve kıymet takdiri yapıldıktan sonra Küçük'e para vereceklerini söyledi.

Mesut Küçük ise traktörle tarla sürerken pulluğun taşa takılması üzerine altındaki toprağı kazdığını belirterek, "Kazı sonucu tarihi eserleri topraktan çıkardık." dedi.

Küçük, bu eserlerin korunması için müzeden sağlam bir yer olmadığını ve bu nedenler onları müzeye götürdüğünü aktardı.

Tutuklanmaktan çekindiği için eserleri 1 ay evinde tuttuğunu dile getiren Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Eserleri yaklaşık bir ay evimde tuttum. Sebebi hem iş yoğunluğu hem de götürdüğümde kaçakçılıktan yakalarlar dediler. Ben de yetkili birisini aradım ve onun aracılığıyla götürüp teslim ettim. Müze müdürü de kayıt aldı ve teşekkür etti."
Anadolu Ajansı
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