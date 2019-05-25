HDP'li belediyenin 7 kişiyi işten çıkardığı iddiası
Mardin'in Derik ilçesinde HDP'li Mülkiye Esmez'in Belediye Başkanı seçilmesinden sonra aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 7 kişinin işten çıkarıldığı iddia edildi.
|25 Mayıs 2019 15:22
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