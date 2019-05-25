AYM'ye ilk 3 ayda 9 bin 829 bireysel başvuru yapıldı

Yüksek Mahkeme'nin internet sitesinde bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılan bireysel başvurulara ilişkin istatistikler yayınlandı. 2019'un ilk 3 ayında AYM'ye 9 bin 829 bireysel başvuru yapıldı. Bunların 7 bin 958'i sonuçlandırıldı. Başvuruları karşılama oranı yüzde 81 olan Anayasa Mahkemesi, 3 ayda toplam 293 ihlal kararı(makul sürede yargılanma hakkı ve birleşen dosyalar dahil) verdi.

ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALİ İLK SIRADA

2012 yılından bugüne kadar, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarına bakıldığında (makul sürede yargılanma hakkı ve birleşen dosyalar dahil), ilk sırayı yüzde 55,2'lik oranla adil yargılanma hakkının ihlali aldı. Bu ihlalin kendi içinde, güvencelere göre dağılımında ise en yaygın ihlal, makul sürede yargılanma hakkının ihlali oldu. Mülkiyet hakkı ihlali yüzde 31'lik oran ile ikinci sıraya, ifade özgürlüğü ihlali de yüzde 3,6'lık oranla üçüncü sıraya yerleşti. İlk üç sırayı takip eden ihlal kararları ise özel hayatın gizliliği ve korunması, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ayrımcılık yasağı, yaşam hakkı ve diğer hakların ihlalleri olarak belirlendi.

REKOR BAŞVURU 2016 YILINDA

Bireysel başvuru hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki ihlal davası sayısının azaltılması amacıyla 23 Eylül 2012'de hayata geçirilmişti. Yüksek Mahkeme'ye 2012 yılından bugüne kadar yapılan toplam başvuru sayısı 221 bin 494'e ulaştı. İlk yıl yapılan bireysel başvuru sayısı bin 342 kişi olurken, başvuru sayısında yıllar içinde büyük artış yaşandı. Başvuru rekoru 2016 yılında kırılırken, 80 bin 756 kişi Yüksek Mahkeme'ye bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'ne 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376, 2016'da 80 bin 756, 2017'de 40 bin 530, 2018 yılında 38 bin 186 başvuru yapıldı.