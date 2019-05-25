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İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

Tokat'ta internetten izlediği videolardan Tayland usulü dondurma yapmayı öğrenen Burak Gönültunç (30), bunu meslek haline getirdi.
 25 Mayıs 2019 15:38
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İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

Tokat'ta internetten izlediği videolardan Tayland usulü dondurma yapmayı öğrenen Burak Gönültunç (30), bunu meslek haline getirdi. Gönültunç'un kentte açtığı dondurma tezgahı büyük ilgi gördü.

Kentte bir alışveriş merkezindeki mağazada 5 yıldır satış danışmanı olarak çalışan Burak Gönültunç, sosyal medyada Tayland usulü rulo dondurma yapılışını gördü. İzlediği videolardan esinlenen Gönültunç, bir yıl araştırma yaptıktan sonra Tayland usulü rulo dondurmayı yapmaya karar verdi. Çalıştığı mağazadan ayrılan Burak Gönültunç, Antalya'ya giderek dondurma yapımında kullanılan dolabı satın aldı. Dolabı ilk aldığı yerde deneme yapan Gönültunç, bu işi yapabileceğine inanarak Tokat'a getirdi.

Kent merkezindeki Şehitler Parkında tezgah açan Gönültunç, dondurmanın yapılışını internette gördüğünü ve dikkatini çektiğini söyledi. Gönültunç, Oradaki videoları izleyerek kendim yapabilir miyim diye düşündüm. Tamamıyla internetten gördüğüm şekliyle bu işi yapıyorum. Makineyi almak için Antalya'ya gittim. Bir günde orada çalıştım, yapabiliyor muyum diye. Videoda izlediğim şekilde oluyor mu diye. İlk yaptığımda olmadı, moralim bozuldu. 'Ben bunu yapacağım' dedim, kendimi motive ettim. İkinci yaptığımda oldu, sonraki yaptıklarımda ise daha iyi oldu. Tayland usulü dondurma burada olmadığı için görenler 'waffle mı yapıyorsunuz' diye soruyorlar. Ne yaptığımı merak ediyorlar. Ben de anlatıyorum burada dondurma yaptığımı dedi.

'MÜŞTERİNİN SEÇTİĞİ MEYVELERDEN YAPILIYOR'

Tayland usulünün külahta satılan dondurmalardan farklı olduğunu belirten Gönültunç, Diğer dondurmalardan farkı burada müşterinin kendi seçtiği meyvelerden yapılıyor olması. Seçilen meyveleri alıyorum, temizleyip koyuyorum. Burada müşterinin isteği doğrultusunda hazırlıyorum. Bu iş hız gerektiriyor. Çalıştığım alanın ısısı eksi 28 derece. Çok beklettiğimiz zaman donuyor. Malzemeyi dondurmadan aldığımız zaman rulo şeklini verebiliyoruz diye konuştu.

Tayland usulü dondurmanın müdavimi haline gelen müşterilerden Anıl Somuncu ise, Dondurma çok lezzetli, Tokat'ta ilk kez bunu görüyoruz. Her gün geliyoruz buraya. Eşimle geliyoruz. Zorla getiriyorlar beni buraya dedi.
DHA
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